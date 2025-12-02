美股收高 受英特爾和波音大漲激勵 Fed降息預期心理高漲

投資經理人認為，美股需要進一步擴大上漲廣度，然後才會繼續再創新高。（美聯社）

美國股市周二在清淡交投下收高，七個交易日中第六日上漲，科技股上漲反映投資人風險胃口回升，市場對聯準會（Fed）下周降息 的預期依然高漲。

道瓊工業指數上漲185.13點，漲幅0.4%，收在47,474.46點。史坦普500 指數上漲16.74點，漲幅0.3%，收於6,829.37點。那斯達克綜合指數上漲 137.75 點，漲幅 0.6%，至 23,413.67 點。

費城半導體指數大漲1.8%，英特爾（Intel）大漲8.7%，台積電ADR漲1.5%。輝達（NVIDIA）漲0.9%。

蘋果（Apple）和微軟也上漲約1%。

史坦普500指數已回升至距離10月創下的紀錄不到1%的水準。Fundstrat Global Advisors的Mark Newton表示，美股需要進一步擴大上漲廣度，然後才會繼續再創新高。 「我對12月的走勢持樂觀態度，但仍然認為未來幾周可能會出現'來回震盪'的走勢，之後才會走高並創下新高」。

交易量相對清淡，根據FactSet的數據，規模最大的史坦普500指數交易所交易基金(ETF) SPY在紐約證券交易所的成交量為5,100萬股，低於日均成交量為7,700萬股。

比特幣周二反彈至91,000美元上方，但在過去一個月內仍下跌近17%，比特幣周一創下3月來的最差單日表現。

除英特爾外，波音 (Boeing)是周二史坦普500指數中表現最好的兩檔股票。波音大漲10%，該公司財務長在一次會議上表示，波音預計737和787系列飛機的交付量明年將增加。

Fed官員最近的言論讓華爾街普遍押注本月會降息。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed本月降息 25 個基點的機率為 89.2%，高於一個月前預測的 63%。貨幣市場也顯示，交易者預料12月10日在內，Fed將在接下來一年內降息近四次，每次25基點。

Fed青睞的通膨指標將於周五公布。美國總統川普表示，計畫明年初宣布Fed新主席。

Baird 投資策略師Ross Mayfield說：「從黑色星期五和網路星期一的一些數據來看，似乎消費者的情緒基本上是積極的。比起殖利率和比特幣等暗流涌動的因素，我更樂於看到消費者的強勁走勢。」

特斯拉（Tesla）下跌0.2%，「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）特斯拉「價位高到荒謬的程度」。

寶僑（P&G）下跌 1.1%，這家消費品公司表示，美國政府停擺對其造成衝擊。

Warner Bros Discovery 上漲 2.8%，有報導稱該公司收到了第二輪收購出價，其中包括來自 Netflix 的出價。

加密幣相關股票上漲，包括Strategy上漲 5.8%，Coinbase上漲 1.3%。