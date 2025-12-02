我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

紐約州校園手機禁令成效佳 8成認學生更專注

Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

編譯葉亭均／綜合外電
投資人日益預期聯準會（Fed）本月再次「鷹式降息」。（路透）
投資人日益預期聯準會（Fed）本月再次「鷹式降息」。（路透）

隨著投資人日益預期聯準會（Fed）本月再次「鷹式降息」，美債殖利率曲線預料恢復陡峭態勢。

彭博資訊分析，在主席鮑爾帶領下的Fed內部分歧並不常見，但今年來異議卻增多，這帶來了不確定性。回顧近幾次會議，9月時的降息1碼被視為風險管理，10月雖然再度降息，但分歧非常大，鮑爾暗示下次會議可能暫停寬鬆，一位持異議的官員主張降息2碼，還有一位官員支持按兵不動。

此後，美債殖利率曲線穩步變陡，交易人士相信Fed在下周（9、10日）開會後將宣布降息，因此短天期的美債殖利率下滑。 美國2年期和10年期公債殖利率利差在周一約為55個基點，高於10月29日Fed決策會議後的47個基點利差。

在進入Fed 12月會議前的緘默期之前，今年有投票權的12位官員中有五位暗示下周傾向於維持利率不變。這也代表，Fed本月再次「鷹式降息」的可能性大增，也就是儘管宣布降息，但在聲明或鮑爾會後記者會中，透露對進一步寬鬆持謹慎態度。尤其是在美國聯邦政府停擺影響經濟數據公布受擾，使2026年的貨幣政策前景更加模糊。

彭博分析說，從基本面來看，美國2年期公債應仍會獲得買盤，因利率交換市場預期12月10日降息，且2026年還會有一系列降息，尤其是美國總統川普很可能提名他的首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任哈塞特擔任聯準會新一任主席，而哈塞特和川普一樣支持降息。

與此同時，長期債券殖利率下降則面臨更大的障礙，特別是考量到美國財政部增加舉債需求，可能會推高本已頑固的期限溢價。這意味著最有可能出現的結果是美債殖利率曲線趨陡，較長期殖利率傾向於維持在較高水準，而只要貨幣政策按預期發展，短期殖利率應會下降。

殖利率 降息 鮑爾

上一則

Nvidia反彈訊號浮現？美銀點出三大理由 台積電助攻上榜

下一則

為何日本要升息、美債竟嚇到跌？植田提早「亮牌」掀全球債市蝴蝶效應

延伸閱讀

英國國安顧問北京會王毅 中方提及日本與二戰成果

英國國安顧問北京會王毅 中方提及日本與二戰成果
川普已決定Fed下一任主席「大黑馬」哈塞特強調市場反應正面

川普已決定Fed下一任主席「大黑馬」哈塞特強調市場反應正面
Fed新主席 傳哈塞特最可能出線

Fed新主席 傳哈塞特最可能出線
美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4%

美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4%

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險
好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半