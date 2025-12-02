Nvidia反彈訊號浮現？美銀點出三大理由 台積電助攻上榜

我的頻道

編謴季晶晶／綜合外電
美國銀行分析師認為，輝達（Nvidia）預估本益比已逼近歷史低點，可能預示強勁的反彈即將到來。（路透）
根據美國銀行（BofA）分析師，市場對輝達（Nvidia）前景的擔憂，已使其股價估值逼近歷史低點，但這也可能預示強勁反彈即將到來，為長期投資人創造潛在的布局機會。

輝達的預期本益比目前大約25倍，相當於2023年10月及2022年7月的低谷水準。美銀分析師Vivek Arya指出，以往本益比跌入此一區間後，往往會在接下來的三至六個月內反彈至30至40倍。

另一方面，輝達股價相較於同業博通（Broadcom）的折價幅度，已擴大至約40%的歷史高點，這顯示出市場預期已隱含在2026年下半年至2027年間，博通在AI晶片市占率可能至少提升10個百分點。

然而，Arya認為，晶片供應緊俏，加上輝達從台積電（2330）產能分配具有優勢，這使得客戶在未來一年內很難輕易轉換供應商。此外，Google自研晶片主要應用在自家資料中心，輝達產品則擁有更廣泛的應用生態。儘管如此，市場仍持續關注Google的TPU客製化晶片對輝達構成的長期競爭壓力。

輝達 博通 Google

上一則

前英特爾CEO的晶片新創 獲美商務部投1.5億美元相挺 攻關鍵EUV技術

下一則

Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

AI類股買誰？「馬投顧」馬斯克推薦：Nvidia和Alphabet

中國晶片新創公司中昊芯英自主研發TPU算力 強槓Nvidia

Nvidia大買新思股 建革新工程與設計戰略合作關係

Nvidia為何砸錢入股新思？黃仁勳親解： 徹底革新設計工程產業

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

