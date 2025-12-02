Nvidia反彈訊號浮現？美銀點出三大理由 台積電助攻上榜

美國銀行分析師認為，輝達（Nvidia）預估本益比已逼近歷史低點，可能預示強勁的反彈即將到來。（路透）

根據美國銀行（BofA）分析師，市場對輝達 （Nvidia）前景的擔憂，已使其股價估值逼近歷史低點，但這也可能預示強勁反彈即將到來，為長期投資人創造潛在的布局機會。

輝達的預期本益比目前大約25倍，相當於2023年10月及2022年7月的低谷水準。美銀分析師Vivek Arya指出，以往本益比跌入此一區間後，往往會在接下來的三至六個月內反彈至30至40倍。

另一方面，輝達股價相較於同業博通 （Broadcom）的折價幅度，已擴大至約40%的歷史高點，這顯示出市場預期已隱含在2026年下半年至2027年間，博通在AI晶片市占率可能至少提升10個百分點。

然而，Arya認為，晶片供應緊俏，加上輝達從台積電（2330）產能分配具有優勢，這使得客戶在未來一年內很難輕易轉換供應商。此外，Google 自研晶片主要應用在自家資料中心，輝達產品則擁有更廣泛的應用生態。儘管如此，市場仍持續關注Google的TPU客製化晶片對輝達構成的長期競爭壓力。