前英特爾CEO的晶片新創 獲美商務部投1.5億美元相挺 攻關鍵EUV技術

編譯季晶晶／綜合外電
美國政府初步同意，向新創公司xLight提供最高1.5億美元的資金。該公司由前英特爾執行長基辛格（圖）擔任董事會執行主席。（路透）
美國政府初步同意，向新創公司xLight提供最高1.5億美元的資金。該公司由前英特爾執行長基辛格（圖）擔任董事會執行主席。（路透）

美國商務部已初步同意，擬依據《2022年晶片與科學法案》，向新創公司xLight提供最高1.5億美元的資金。xLight由前英特爾執行長基辛格擔任董事會執行主席，致力於研發更先進的極紫外光（EUV）微影技術。作為回報，美國政府將取得該公司股權，並可能成為最大股東。

基辛格去年因其所主導的英特爾轉型計畫未能快速見效而遭董事會解職，他把新事業視為個人職涯「第二幕」，而今成功獲得川普政府背書。

xLight致力於改良現今EUV製程中的核心雷射光源，以創造出波長更精確、能耗更低的新型光源。該公司計畫將其技術整合至全球獨家EUV設備商艾司摩爾（ASML）的系統中，旨在與目前ASML系統中主要由德國Trumpf供應的雷射部件競爭。xLight力拚要在2028年生產出首批晶圓。

這項投資是川普政府將關鍵晶片製造能力遷回美國本土的最新努力。此舉也延續其直接介入晶片產業的策略，美國政府今年初才剛協議收購英特爾約10%股權。這類作法引發市場批評，被視為挑選贏家的國家資本主義。

然而，美國商務部長盧特尼克為此辯護，強調介入是為了激勵關鍵戰略產業並吸引民間資本，他形容xLight的技術有望「從根本上改寫晶片製造的極限」。

英特爾 商務部 川普

英特爾承諾在馬來西亞額外投資逾2億美元 強化封測布局

