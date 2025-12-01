美股收盤／道瓊跌逾400點 加密幣暴跌且日銀暗示緊縮 美債殖利率跳升

紐約證交所交易員。（路透）

美國股市周一（1日）收低，道瓊挫跌超過400點，因加密貨幣 重拾跌勢，且在日本央行暗示本月升息後，美國公債殖利率 跳升，再加上經濟數據顯示關稅仍拖累製造業，拖累投資人信心。

道瓊工業指數1日收盤下跌427.09點，跌幅0.90%，報47,289.33點；史坦普500 指數下跌36.46點，跌幅0.53%，報6,812.63點；那斯達克指數下跌89.76點，跌幅0.38%，報23,275.92點。

費城半導體指數收盤幾乎持平，僅小跌4.62點，跌幅0.06%，報7,020.53點。

新思科技（Synopsys）股價大漲4.9%，是史坦普500指數中漲幅最大的個股之一，因輝達（NVIDIA）投資20億美元入股這家晶片設計軟體公司的股票。

美國經濟數據顯示11月工廠活動以四個月來最快的速度萎縮，製造商仍難以擺脫長期來的低迷。美國供應管理協會（ISM）周一公布的數據顯示，製造業指數下滑0.5點至48.2，顯示景氣連續第九個月萎縮，原因是關稅影響持續存在，工廠面臨訂單下滑和價格上漲的問題。

市場基本消化了聯準會在12月10日為期兩天的政策會議結束時降息的預期。根據CME的FedWatch工具，市場預期降息1碼機率為85.4%。

Themis Trading共同創辦人兼股票交易共同主管Joe Saluzzi說：「市場顯然仍然由企業財報驅動，我們剛剛經歷了財報季，但現在焦點轉向了聯準會。」

他說：「我認為沒有理由認為上漲趨勢不會繼續，至少不會像之前那樣迅速，而是可能以更緩慢的方式一路上漲到年底。」

儘管市場預期會降息，但美國公債殖利率周一仍走高，原因是日本央行總裁植田和男表示升息的條件正在趨於成熟，這導致日本和歐洲政府債券走弱。債券殖利率與價格走勢呈反向關係。

殖利率的上升拖累了史坦普500的房地產和公用事業類股，許多投資人將這些類股視為債券替代品。

比特幣跌破86,000美元，一度跌破 85,000 美元並拖累主要代幣走低，相關股票隨之下挫。加密交易所Coinbase重挫4.8%，Bitfarms跌5.7%，它們是加密貨幣股票中跌幅較大的代表。根據CoinGecko的數據，加密貨幣市場市值自約4.3兆美元的高峰值以來已蒸發超過1兆美元。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley表示：「比特幣的再次下跌可能會給股市造成一些實質問題。」

全球最大的加密貨幣持有者MicroStrategy收跌3.3%，盤中一度急挫多達12%。公司下調2025年的獲利預期，理由是比特幣走勢疲弱。

在網絡星期一（Cyber Monday），大型零售商備受關注。根據Adobe Analytic 的數據，消費者網購消額額將達142億美元。沃爾瑪股價上漲 0.9%，目標百貨上漲0.8%，史坦普500零售指數微漲 0.2%。