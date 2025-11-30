我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

濱崎步釋出上海1.4萬空位演唱會謝幕照 感謝文曝光 網感動：敬業精神

川普已決定Fed下一任主席「大黑馬」哈塞特強調市場反應正面

編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普（圖中者）表示，他已經決定好聯準會（Fed）下一任主席人選。圖為川普9月時在白宮看著首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett，圖左者）的資料照片。(路透(
美國總統川普（圖中者）表示，他已經決定好聯準會（Fed）下一任主席人選。圖為川普9月時在白宮看著首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett，圖左者）的資料照片。(路透(

美國總統川普表示，他已經決定好聯準會（Fed）下一任主席人選，並明確表示他期望自己提名的人能夠帶來降息。另一方面，川普的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）稍早讚揚市場對川普可望在年底前選定Fed新主席的消息展現正面反應，而外界普遍認為哈塞特就是最有可能的接任人選。

川普周日（11月30日）在返回華盛頓的空軍一號上對記者說，「我知道我要挑選誰，是的，我們將會公布的」。但川普未透露人選。

川普經常批評Fed現任主席鮑爾未能迅速降息，也多次暗示他希望下一任主席能更強力推動降息。據知悉內情的人士上周向彭博資訊透露，白宮國家經濟委員會主任哈塞特被視為最可能接替鮑爾的人選。

哈塞特周日接受CBS「面對全國」節目專訪時，不願回答是否認為自己是領先者，表示相關報導只是「傳聞」。然而，他提到市場對川普即將公布人選的消息反應正面。彭博對此解讀說， 這也是哈塞特對外界擔心投資人會認為他與川普關係過於密切的一種婉轉回應。

哈塞特在CBS節目上表示，在消息出爐後，「我認為對市場而言，真正的新聞是川普總統即將宣布接替鮑爾的人選。如果你看看市場對此的反應，是非常、非常正面的」。

哈塞特說：「我們有一場很成功的公債標售，利率也降低了，我認為美國民眾可以期待川普總統選擇一位能夠幫助他們獲得更便宜的汽車貸款、以更低利率更容易取得房貸的人選。這就是市場對於關於我那則傳聞的反應。」

熟知情況的人士透露，川普信任哈塞特，並認為他在希望Fed更積極降息的立場上與自己一致。哈塞特曾表示，如果被詢問，他願意接受這一職位。不過分析人士警告說，哈塞特可能難以團結聯準會決策委員會，也可能更容易受到川普的施壓。他最新強調市場的反應，被視為對上述疑慮的實際回應。

儘管川普向來善變，時常在最後一刻改變主意，但哈塞特可能被任命為Fed新主席的消息，曾短暫帶動美國10年期公債殖利率跌破4%。

負責監督提名程序的財政部長貝森特上周曾表示，川普可能在12月25日耶誕節前宣布提名。

除了哈塞特之外，Fed新主席最後人選名單還包括Fed理事沃勒、鮑蔓、前理事華許（Kevin Warsh），以及全球固定收益投資長李德（Rick Rieder）。川普也時常表示想讓貝森特擔任主席，但貝森特多次拒絕。

無論川普提名誰，都必須經參議院確認；若提名的是外部人士，也可能同時被任命為任期14年、從明年2月開始的新任Fed理事。鮑爾的主席任期將於明年5月屆滿。

川普 鮑爾 降息

上一則

台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

延伸閱讀

美國參議員：華府提出讓馬杜洛有機會離開委內瑞拉

美國參議員：華府提出讓馬杜洛有機會離開委內瑞拉
烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商

烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商
川普品牌光環褪？相關股票加密幣慘跌 粉絲力挺卻被套牢

川普品牌光環褪？相關股票加密幣慘跌 粉絲力挺卻被套牢
川普一篇文封鎖委內瑞拉領空 遭批「殖民主義威脅」

川普一篇文封鎖委內瑞拉領空 遭批「殖民主義威脅」

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事