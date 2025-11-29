我的頻道

美前官員：台軍費朝5%邁進合理 採購訓練同樣關鍵

華府槍擊前1日 另1名受庇護阿富汗男威脅放炸彈被捕

郭明錤：英特爾最快2027年 供應蘋果最低階M系列晶片

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果（Apple）自研的M5晶片示意圖。 （蘋果提供）
蘋果（Apple）自研的M5晶片示意圖。 （蘋果提供）

天風證券蘋果供應鏈知名分析師郭明錤，在社群平台X上發文指出，英特爾（Intel）最快在2027年，就會開始供應最低階的M系列處理器給蘋果公司（Apple）。利多消息激勵英特爾股價在周五（28日）收盤飆漲逾10%。

郭明錤說，蘋果向英特爾下單的最低階M系列處理器，數量相對少，對台積電（2330）未來幾年的基本面和技術領先優勢，沒有實質影響。

目前蘋果Mac電腦都使用蘋果自研的客製晶片，由台積電代工。市場近來出現新的傳言，指蘋果可能重新再與英特爾就先進製程晶片供應，展開新的、有限的合作。

郭明錤在貼文中指出，根據他最新的產業調查，蘋果規劃由英特爾在2027年第2至第3季之間，開始以18AP先進製程，出貨最低階的M系列處理器給蘋果。

蘋果的最低階M系列處理器目前主要用於MacBook Air與iPad Pro，這兩項產品今年合計出貨量約為2,000萬台。郭明錤表示，由於明年蘋果預定推出採用iPhone等級處理器的平價MacBook新機種，MacBook Air出貨量可能受到影響，所以估計明年與2027年最低階的M系列處理器，需求量將維持在1,500顆至2,000萬顆之間。

郭明錤認為，蘋果向英特爾所下的先進製程訂單量雖然不大，但對蘋果與英特爾而言，宣示與趨勢的意義重大。

蘋果藉由下單英特爾，除了展現高度支持美國總統川普的「美國製造」政策，就供應鏈管理而，開闢第二供應商，也是合情合理。不過，未來蘋果仍然高度依賴台積電的先進製程。

英特爾拿到蘋果訂單，雖對營收和利潤的實際貢獻有限，但意味著IFS晶圓代工事業最壞的時期將要過去，未來14A或更先進製程，或許能再爭取到蘋果和其他一線客戶下單。郭明錤說，英特爾的代工事業長期展望轉正。

聚焦報導蘋果公司與產品消息的美國網站MacRumors指出，如果郭明錤調查所得為真，台積電仍會是蘋果M系列晶片的最主要代工廠。蘋果的Mac電腦自2020年開始不用英特爾供應的x86架構晶片，改用自研的M系列晶片至今。M系列晶片由蘋果自行設計，採用安謀（Arm）架構，英特爾拿到的訂單只會是代工生產。

