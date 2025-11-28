資料中心散熱出包 芝加哥商業交易所暫停交易

芝加哥商業交易所（CME）28日表示，由於資料中心出現散熱問題，已經暫停貨幣、股票期貨及大宗商品的交易。（路透）

芝加哥商業交易所（CME）28日表示，由於資料中心出現散熱問題，已經暫停貨幣 、股票期貨及大宗商品的交易。這起事件連帶拖累馬來西亞交易所的衍生性金融商品市場同日也暫停交易。

CME發布聲明表示，「由於CyrusOne資料中心出現散熱問題，我們的市場目前已暫停」交易，「支援部門正努力在近期解決這個問題，也將能夠恢復交易時，提供客戶開盤前的細節」。

這起事件28日在亞洲盤影響Globex的所有期貨與選擇權合約，波及美國原油與汽油、及馬來西亞交易所透過CME電子平台交易的棕櫚油期貨，美國公債與史坦普500 指數期貨、以及用於外匯交易的EBS等其他平台也受影響。

馬來西亞交易所表示，該交易所在Globex平台交易的所有衍生性商品都受影響，「正積極管理情勢」，與CME集團合作儘快恢復服務。

CME的衍生性商品市是從股票到大宗商品等市場的指標，在CME平台暫停交易後，史坦普500指數期貨與那斯達克100指數期貨的報價未再更新，EBS系統也沒有貨幣配對的匯率報價。一位不願透露姓名的交易員說：「這是一場噩夢。」

Saxo市場公司駐新加坡 首席投資策略師表示Charu Chanana表示，「流動性原已清淡，因此就算是短暫的暫停交易，也會扭曲美國公債、外匯及大宗商品的價格發現（買賣雙方確立特定資產的共同價格，並完成交易）」。