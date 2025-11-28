穩定幣龍頭Tether評級 史坦普砍至最低

史坦普26日發布報告，將Tether資產評估從「受約束」調降為「弱」，理由是支撐這家穩定幣發行商的高風險資產比重增加。(路透)

在華爾街 紛紛表態支持穩定幣作為數位金融未來之際，全球規模最大穩定幣發行商Tether的準備資產遭史坦普全球評級公司調降至最低評級，理由是該公司持有的高風險資產比重升高，令人質疑Tether能否維持與美元1：1掛鉤的能力。

史坦普26日發布報告，將Tether資產評估從「受約束」（constrained）調降為「弱」（weak），理由是支撐這家穩定幣發行商的高風險資產比重增加，曝露於高波動的資產，例如比特幣 部位比重達5.6%，已超越該公司3.9%的超額擔保緩衝空間。截至今年9月底，公司債、貴金屬、比特幣和擔保貸款 占準備資產24%，高於一年前的17%。

Tether發行的USDT是全球規模最大的穩定幣，流通量約1,840億美元。USDT屬於在銀行體系外流通的數位現金，和美元掛鉤，主要由美國公債等優質證券提供擔保。

史坦普警告，Tether「在準備資產管理和風險承受度上的透明度有限，缺乏完整的監管框架，且無資產分別管理，可在發行方破產時保護投資人」。

史坦普也指出，Tether對託管機構、銀行帳戶提供者及交易對象的資訊揭露不足，外界無所得知該公司如何取捨風險資產，也不知道資產一旦暴跌會怎麼處理。

史坦普分析師寫道：「比特幣價格下跌，或其他高風險資產價值縮水，都可能降低準備資產擔保的覆蓋程度，讓USDT出現擔保不足的情況。」他們還說，這些高風險資產比重上升，使這款代幣的準備資產更容易受到市場波動影響。

美國商務部長盧特尼克曾透露，他原擔任執行長的Cantor Fitzgerald負責託管Tether的美國公債，但史坦普指出，「相關準備資產報告仍未揭露託管機構、交易對象或銀行帳戶提供者的資訊」。

Tether對此回應說，「強烈不同意報告中的陳述」，並稱該公司的穩定幣「在銀行危機、交易所倒閉、流動性衝擊和劇烈市場波動中，始終保持完整韌性」。

彭博資訊指出，雖然Tether如今成為焦點，但該領域的其他穩定幣也難說比較安全。被視為管理更嚴謹的USDC，在壓力期間也曾短暫與美元脫鉤，代表就算有擔保，穩定幣的健全程度，仍取決於其背後的銀行和託管網路。

另據efferies最新統計，在今年第2、3季，Tether購入黃金的力道，甚至超越了任何一家公開披露的單一國家央行。截至9月30日，這家全球最大的數位資產公司，共為其客戶持有高達116噸黃金。