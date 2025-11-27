我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西感恩節大遊行今登場 警力升級 沿線大規模交管

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

Nvidia「戰狼式」回應外界唱空言論 是高招還是為市場疑慮添柴火？

編譯葉亭均、簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達（Nvidia）在華爾街發動宣傳，力抗外界對其股票估值過高的質疑。（歐新社）
輝達（Nvidia）在華爾街發動宣傳，力抗外界對其股票估值過高的質疑。（歐新社）

面對空頭人士紛至沓來的批評與質疑，輝達（Nvidia）已在華爾街和社群媒體發動資訊宣傳戰，向賣方分析師發出七頁的備忘錄，逐點反駁「大賣空」本尊貝瑞等空頭人士的批評，還在市場憂心Google可能分食輝達晶片市場之際，發文表示自家產品「領先一代」。專家認為，這些溝通策略暗藏風險。

輝達上周末向賣方分析師（為證券經紀商、投資銀行等「賣方」機構工作的分析師）發出七頁備忘錄，回應「我們已收到的疑問和聲稱」，反駁貝瑞與他在Substack付費電子報的批評，包括庫藏股計畫的影響、與OpenAI及CoreWeave等企業合作的財務立場等。

2008年以正確做空美國房市崩盤而聲名大噪的貝瑞，已批評輝達股票薪酬的稀釋效應與庫藏股行為，最近又進一步批評輝達如同當年科技股泡沫核心的「思科」。

輝達的備忘錄一開始就點名回應貝瑞：「輝達2018年來買了910億美元，不是1,125億美元，貝瑞先生似乎不正確地計入限制性股票稅額，員工獲得的薪酬不該和庫藏股計畫的表現混為一談，輝達員工的薪酬一直與同業相符，員工從股價上漲受惠，不代表在最初發放股票之時就發行過多」股票。

針對外界聲稱輝達「現況能與（恩隆、世界通訊、朗訊）以供應商融資和特殊目的工具（SPV）為特色的遺臭萬年會計詐欺相比」，該公司也回應表示「輝達不會重演類似恩隆遺臭萬年的會計詐欺，因為輝達的基本事業財務穩健，我們的報告完整，我們很在乎我們的誠信商譽」，「和恩隆不同的是，輝達沒有使用特殊目的實體隱藏債務、哄抬營收」。不過，輝達承認最新的Blackwell晶片因為架構更複雜，所以毛利率較低、保固成本較前一代更高。

外界也指控輝達的客戶不當運用折舊會計手法，其中一些公司把輝達繪圖處理器（GPU）的折舊期歸為六年，但貝瑞已表示，他認為這些晶片的有效壽命沒那麼長，意味著輝達的客戶正藉由拉長折舊成本，哄抬獲利。

輝達回應表示：「輝達的客戶是根據實際世界的使用壽命與運用型態，以四到六年折舊GPU」，2020年上市的「A100等較舊GPU持續以高使用率運作，也帶來強勁的利潤貢獻，保留的龐大經濟價值，遠甚於一些評論者聲稱的兩到三年」。

輝達也回應外界對其「循環投資」模式的批評，「首先，輝達的戰略投資只占了輝達營收的一小部分，相較於每年全球私募資本市場所籌得的約1兆美元，比率又更低」，「輝達戰略投資組合內企業的主要營收也是來自第三方客戶，不是輝達」。

之後，媒體報導Meta正與Google洽談使用張量處理器（TPU）運算資源，引發外界憂慮輝達人工智慧（AI）霸主地位面臨挑戰之際，輝達日前在社群媒體表示「樂見Google成功」，「但輝達在業界領先一代」，在社群媒體引發各種回應，包括把輝達比喻為黑莓的迷因圖。

看空輝達股價的Seaport研究公司分析師高柏格，在看到輝達關於Google的發文後，只覺得「你們好嗎」？他的感覺就像大家都在放感恩節假期，實習生當家。他認為，輝達並未從事會計詐欺，也不認同網路上的「愚蠢憂慮」，輝達卻正為這些論述火上澆油，可能讓這些論述延燒到下周。

喬治亞城大學金融學教授安捷爾認為，輝達致信華爾街分析師駁斥疑慮，可能潛藏危險，雖然這也可能只是該公司想向華爾街傳達訊息的慣用方式，但他不清楚輝達試圖傳達的訊息與對象，而輝達在推文提起Google TPU的競爭，基本上只是在提高Google的能見度。

輝達 Google 華爾街

上一則

德銀預測金價漲勢未歇：明年逼5,000美元 後年新天價

延伸閱讀

切斷依賴美國 北京當局禁字節跳動使用Nvidia晶片

切斷依賴美國 北京當局禁字節跳動使用Nvidia晶片
Nvidia力戰貝瑞等人唱空言論 在華爾街發動宣傳 逐點反駁批評

Nvidia力戰貝瑞等人唱空言論 在華爾街發動宣傳 逐點反駁批評
美媒：中國監管機關禁止字節跳動使用輝達晶片

美媒：中國監管機關禁止字節跳動使用輝達晶片
AI晶片戰… 傳谷歌搶大單 挑戰Nvidia霸主地位

AI晶片戰… 傳谷歌搶大單 挑戰Nvidia霸主地位

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停