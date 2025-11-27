行銷戰術大轉變 零售品牌狂發百篇部落格 只為被「AI代理」看見？

我的頻道

編譯葉亭均／即時報導
大型零售業者為了吸引消費者目光，現在改變行銷戰術，寄望大量業配內容能被AI代理「看到」並推薦給消費者。（路透）
大型零售業者為了吸引消費者目光，向來會在美國年終購物旺季豪砸數百萬美元投放廣告。現在，行銷戰術轉變了，業者們希望大量業配內容能被AI代理「看到」。

今年購物季，美國網購銷售額估計達2530億美元，其中多數仍將透過網站或一般網路搜尋完成購物，這類方式通常有利於在搜尋廣告上投入大量預算的企業。然而，ChatGPT、Gemini等聊天機器人如今加入市場，為消費者提供可生成商品描述、比較價格的購物工具，還讓人可透過AI推薦直接購物。

生成式搜尋優化平台Evertune.ai執行長史坦佩克表示：「我們看到一些品牌以前每月只會發三到四篇新的部落格文章，現在試圖發出100到200篇」。這是讓行銷內容能被大型語言模型找到方式之一。

在以往，零售商在Google、Meta進行廣告投放時，會依據使用者搜尋的關鍵字或曾點擊的連結來調整。但由於目前無法直接在聊天機器人上投放廣告，零售業者正嘗試新方法，例如更頻繁更新品牌部落格貼文，或在網路論壇Reddit上撰寫產品相關內容。

大型零售商甚至打造一些消費者看不到的網站，目的只是讓AI的「爬蟲工具」，即自動化資料擷取工具，在網路上搜尋資訊時「看到」。透過這類工具蒐集到的資料會被輸入ChatGPT、Gemini等平台，聊天機器人再依據資料提供禮品、服飾及其他節慶商品的建議。

零售商亟欲藉此抓取商機。寢具品牌Brooklinen正付費給社群媒體網紅，讓他們在Facebook、YouTube和TikTok上介紹該品牌的浴巾與棉被。營運長李維表示，AI爬蟲工具會從這些張貼內容中的產品評論文字與影片音訊逐字稿中擷取資訊。

為提高能出現在AI回答內容中的機率，Brooklinen也讓自家199美元的棉被參與紐約時報旗下產品評測網站 Wirecutter等媒體的產品獎項評選。

邁阿密護髮產品公司R+Co則在亞馬遜語音助理Alexa上投放廣告，還會依據消費者向亞馬遜生成式AI購物助理 Rufus的提問，調整廣告內容。

亞馬遜執行長賈西在10月財報會議中表示，使用Rufus的購物者購買機率提高了60%。在大型零售商中，沃爾瑪（Walmart）和目標百貨（Target）最近也宣布推出可讓消費者直接與聊天機器人購物的應用程式。

AI 零售商 亞馬遜

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
貝森特說：「我對2026年非常非常樂觀。」（路透）

貝森特：2026美國經濟無衰退風險 但這兩個領域會比較難捱

2025-11-23 22:04

