AI伺服器爆單 戴爾Q4財測跳升 全年展望狂加碼

受惠於人工智慧伺服器需求暴增，戴爾周26日大幅調升全年財測，預期本季表現將遠超分析師預估。（路透）

戴爾公司（Dell）周二公布上季財報，雖然整體營收略低於市場預期，但受惠於人工智慧 伺服器需求暴增，大幅調升全年財測，預期本季表現將遠超分析師預估。盤後股價應聲上漲逾5%。

戴爾預測本季（第4季）營收可達315億美元，遠高於分析師預估的275.9億美元；每股盈餘預估為3.50美元，同樣優於預期的3.21美元。全年營收展望由1070億美元調升至1117億美元，全年每股盈餘預測則從9.55美元提高至9.92美元。

AI 伺服器是成長關鍵。戴爾上季接獲總額高達123億美元的的AI伺服器訂單，實際出貨56億美元，未交付訂單積壓到184億美元。全年AI伺服器出貨預測因此由200億美元上調至250億美元。

營運長克拉克指出，「AI動能在下半年加速，「今年來AI相關訂單已累計到前所未見的300億美元」。

該公司預估第4季AI伺服器銷售可達94億美元，且這個數字不含11月宣布供應給新興雲端商Iren的Nvidia輝達 (另稱英偉達)GB300系統大單。

戴爾是輝達繪圖處理器系統的主要供應商，也因此成為市場觀察AI基礎設施熱度的風向球。公司10月已上修未來兩年成長預測，並預期AI需求熱潮將一路延續至2030年度。

至於截至10月31日的第3季，戴爾營收年增11%至270.1億美元，略低於分析師預估的271.3億美元，但經調整後每股盈餘達2.59美元，高於預期的2.47美元。淨利也從去年同期的11.7億美元跳增至15.4億美元。

以業務部門來看，基礎設施解決方案事業群上季營收141億美元，符合預期。其中伺服器與網路設備銷售年增37%至101億美元，主要受AI伺服器出貨kpblob動。該部門營業利潤率達12.4%，優於市場估的11.2%。

個人電腦與筆電部門則繼續承壓，上季營收僅微增3%至124.8億美元，低於市場預估，商用PC銷售105.9億美元也未達分析師預期。戴爾指出，記憶體成本上升速度快於往常，將牽動未來PC與伺服器成本結構。