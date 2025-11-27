我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

美債投資人 押寶聯準會12月降息

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降息機率大增，其次則是白宮國家經濟委員會主任哈塞特已成為聯準會（Fed）下一任主席的熱門人選。

美國各天期公債的殖利率25日全面下滑，基準的10年期殖利率一度下探至3.986%，終場收在3.997%，是10月28日以來首見跌破4%整數大關。

26日開盤小幅反彈後，盤中又一度跌破4%，報3.994%之後回升到4.019%，仍徘徊在10月底Fed會議以來最低水準附近。

投資人大舉押注Fed將在12月會議再度降息，一掃上周對降息概率的疑慮。彭博資訊根據利率交換市場的報價指出，目前市場認為Fed下月降息1碼的機率達到80%。過去三個交易日，聯邦資金期貨合約新建倉部位激增，1月合約上周連兩日創下單日成交量紀錄。

國際金價也隨之上漲。現貨黃金26日一度漲逾1%，報每英兩4173.4美元，觸及兩周高點，紐約期貨也同步上漲。瑞銀集團（UBS）分析師史陶諾沃表示，市場又開始認為聯準會下月會降息，而利率低通常對黃金是利多。德銀在對金價的最新預測中，上修明年展望，平均價格從先前預測的4000美元提高到4450美元，最高則可能漲到4950美元。

美國上周公布遲來的9月就業數據，結果顯示經濟呈現喜憂參半的局勢，利率預期於是開始轉變。隨後，重量級決策官員紐約聯準銀行總裁威廉斯又表示，由於就業市場走軟，他認為Fed近期內仍有再次降息的空間。這一番話進一步提升降息預期。

Brandywine Global投資管理公司經理人陳崔西（音譯）表示，「Fed意見分歧很大」，但看起來「鴿派超過了鷹派」。

殖利率 降息 聯準會

上一則

Fed新主席 傳哈塞特最可能出線

下一則

萬科股債雙殺 可能成為中國房地產下一個地雷

延伸閱讀

臨感恩節三大指數連四日上漲 投資人擴大押注Fed下月降息

臨感恩節三大指數連四日上漲 投資人擴大押注Fed下月降息
感恩節前三大指數拚連四紅 Nvidia、台積電ADR漲逾2%

感恩節前三大指數拚連四紅 Nvidia、台積電ADR漲逾2%
美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4%

美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4%
Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
貝森特說：「我對2026年非常非常樂觀。」（路透）

貝森特：2026美國經濟無衰退風險 但這兩個領域會比較難捱

2025-11-23 22:04

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位