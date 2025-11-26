我的頻道

拜「大又美法」之賜 明年納稅人退稅可能增千元

香港大火已致44死45傷 火勢難控可能原因曝光

臨感恩節三大指數連四日上漲 投資人擴大押注Fed下月降息

編譯劉忠勇／綜合外電
貨幣市場押注Fed下個月降息25基點的可能性約為80%，並看好到2026年底前再降息三次。一周前，交易員還預期總共只會降息三次。(路透)
科技股周三率美國股市延續漲勢，投資人對聯準會（Fed）下次會議降息的預期升溫，在感恩節假期前提振了市場信心 。

道瓊工業指數上漲314.67點，漲幅0.7%，收於47,427.12點。 史坦普500指數漲46.73點，漲幅0.7%，收於6,812.61點。 那斯達克綜合指數上漲 189.10 點，漲幅 0.8%，收在 23,214.69 點。

市場對輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）處理器面臨的競爭疑慮減退，費城半導體指數大漲2.8%，超微（AMD）漲3.9%，博通漲3.3%，美光漲2.6%。台積電ADR漲1.9%，輝達漲1.4%。

戴爾科技大漲5.8%，該公司上調對關鍵AI伺服器市場的年度展望。

交易震盪緩解，波動率指數四天內下跌約35%，創華爾街恐慌指數自4月中旬以來的最大跌幅。

美國截至11月22日當周的首次申領失業救濟人數下降6,000，而經濟學家原預期會小幅上揚。

「整體而言，上午8:30公布的數據優於預期，這進一步印證了實體經濟存在著各種相互交織的力量和參差不齊的表現，」BMO Capital Markets的Ian Lyngen表示，「即使如此，這些報告中不會阻止聯邦公開市場委員會在12月10日降息25個基點」。

Fed褐皮書並未改變市場對經濟的判斷。周三發布的調查報告顯示，就業略有下降，價格溫和上漲。

貨幣市場押注Fed下個月降息25基點的可能性約為80%，並看好到2026年底前再降息三次。一周前，交易員還預期總共只會降息三次。

與此同時，對2026年股市的看漲信心開始湧現。德銀策略師預計史坦普500指數到2026年底將攀升至8,000點，這意味著有18%上漲空間；摩根大通策略師則預料，史坦普500指數到2026年底將在7500點左右，而法國興業銀行的目標價是7,300點。

迎接一年中航空公司最繁忙的旺季，航空股大幅上漲。史坦普1500航空指數大漲3.0%。

航空客運量通常視為消費者狀況的晴雨表，這也預告假日購物季前景良好。假日購物季從感恩節開始，緊隨其後的是「黑色星期五」和「網路星期一」。對於美國零售商而言，這段時期至關重要，他們需要努力吸引顧客，同時還要因應關稅排擠利潤空間以及企業裁員潮。

美國零售聯合會預測2025年假日銷售額將首次突破1兆美元大關，但沃爾瑪和Target等零售商給出的預測有好有壞。

在史坦普500指數的11大類股中，公用事業股漲幅居前，通信服務股跌幅最大。

嬌生上漲0.4%，連漲13天後，市值首度站上5,000億美元大關。

降息 史坦普500 輝達

