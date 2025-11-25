政府停擺暫沒花錢、關稅收入創新高 上月財政赤字減近30%

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
美國政府2026年財政年度10月一開始，政府就開始停擺。 (路透)
美國政府2026財政年度在上個月開始，當月預算赤字就有2,840億美元。彭博資訊說，這凸顯出川普政府若想在未來幾年大幅縮減聯邦借貸需求，還是面臨著巨大的挑戰。

根據美國財政部周二（25日）發布的數據，經日曆差異調整後，10月的赤字與去年同期相比，縮減了29%。財政收入則增加22%，主要貢獻來自關稅收入再次創下新高。

10月美國政府的支出保持平穩，雖然醫療保險（Medicare）的支出異常增加，但許多聯邦部門的支出下降。這很可能部分反映了國會未能在10月1日財政年度開始前通過年度撥款法案，各部門沒錢可用進而停擺的狀況。國會直到本月12日才批准臨時撥款方案，預期因政府重開支出潮被「解鎖」後，將會反映在11月的預算報告中。

10月的數據同時顯示，川普加徵關稅，繼續幫助限制了聯邦的借款需求。10月海關關稅淨收入總計310億美元；7月到9月這三個月的平均淨收則是約為290億美元。美國財政部長貝森特曾預測關稅收入的成長速度和總額將會加速，他在8月時表示，美國必須「大幅上修」關稅收入預期，並估計政府每年可有高達5,000億美元的關稅收入。

然而，最高法院現在正在審理川普關稅合法性的訴訟案件，為美國政府這個現金來源蒙上陰影。另外，川普最近拋出有意將關稅收入分配給美國公民的想法，若真的實施，這將會增加財政部的借貸。

彭博指出，聯邦政府在非自由裁量項目上的支出，例如社會安全、醫療保健以及公債利息等，持續構成財政赤字增加的壓力。即使2025財年的關稅收入創下紀錄，也僅能稍微抑制住全年高達1.78兆美元的巨額赤字。

貝森特把宣揚的重點放在赤字占GDP的比率，指這比率已從6.4%下降到 5.9%，證明川普政府的政策正在發揮效果。他疾呼在川普任期結束前，要將比率降至3字頭。

