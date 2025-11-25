惠普宣布最多裁員6千人 確保競爭力將擴大投入AI　

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
惠普指出，獲利展望不如預期，主因是電腦所需記憶體晶片成本上升，抵銷了 PC 銷售周期帶來的利多。(路透)
惠普（HP）宣布將裁減 4,000 至 6,000 名員工，相當於10%人力，另一面擴大投資人工智慧（AI），希望藉此維持競爭力。

這家電腦與印表機製造商表示，到了 2028 年，裁員和精簡措施每年可節省 10 億美元成本。執行長羅瑞斯（Enrique Lores）接受彭博訪問時說，這些節省主要來自在產品開發、客服、銷售和製造等領域導入 AI 工具。他說：「我們必須這麼做，才能確保維持競爭力。」

羅瑞斯強調，惠普在內部導入 AI 之際，部分部門人事會緊縮，但也會在其他領域擴大投資，把 AI 更深入整合進旗下產品線。

羅瑞斯說：「我認為所有工作都會受到 AI 影響，我們既是一家公司就必須善加利用。」

惠普預估重整相關成本大約 6.5 億美元，其中約 2.5 億美元落在本會計年度（11月起算的2026 會計年度）入帳。不過，等到 2028 會計年度結束時，這些措施每年可望至少節省 10 億美元。

截至去年 10 月，惠普的全球員工數約為 5.8 萬人。三年前，鴻海推出另一項同樣目標為裁員 4,000 至 6,000 的計畫，當時員工總數約為 6.1 萬人。惠普表示，上一個計畫最終節省約 22 億美元。

惠普表示，本年度不計重整費用每股盈餘預估為 2.90 至 3.20 美元，低於分析師平均預期的 3.32 美元。至於截至 1 月的一季調整後每股盈餘預估為 0.73 至 0.81 美元，分析師平均預估為 0.78 美元。

惠普指出，獲利展望不如預期，主因是電腦所需記憶體晶片成本上升，抵銷了 PC 銷售周期帶來的利多。惠普上半年庫存充足，可部分緩和成本壓力。

羅瑞斯說：「下半年我們採取較為保守的展望，同時也會採取更積極的做法」，包括引進更多記憶體供應商、在不影響客戶需求的前提下少配記憶體，並在必要時調整售價。

惠普近年持續削減成本，並將北美市場產品的生產基地大多轉移到大陸以外，以降低關稅衝擊。如今，隨著企業和消費者開始汰舊換新、採購具備 AI 功能的電腦，惠普又得面對記憶體價格走高的壓力。

惠普盤後股價下跌約 4%，正常交易時段報 24.32 美元。今年以來，惠普下跌了 25%。

惠普表示，截至 10 月 31 日的會計年度第 4 季，營收成長 4.2% 至 146 億美元；不計部分項目的每股獲利為 0.93 美元。分析師平均預估為每股 0.92 美元、營收 145 億美元。

PC 事業營收成長 8%，反映客戶升級 Windows 11 的需求增加，加上具備專用晶片的 AI PC 引起興趣。

列印事業營收下滑 4% 至 42.7 億美元，符合市場預期。

