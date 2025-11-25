我的頻道

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

加密貨幣市值 6周蒸發1兆元

編譯季晶晶／綜合報導
在短短六周內，加密貨幣市值蒸發近1兆美元，就算早已習慣劇烈震盪的加密幣投資人也大受震撼。比特幣自10月初創下12.6萬美元歷史新高後反轉走低，上周五甚至跌破8.1萬美元，本月很可能成為加密貨幣史上數一數二慘烈月份，而市場是否觸底仍未知。

比特幣報價到25日紐約早盤左右報8.75萬美元，已比先前觸及的七個月低點反彈，但投資人情緒依顯謹慎，凸顯市場的脆弱狀態。比特幣仍可能創下自2022年以來最糟糕的單月表現，投資該代幣的ETF料將寫下創立以來的最大單月資金流出。

根據德意志銀行（DB）分析，與過往多由散戶投機情緒所驅動的崩盤不同，本輪加密幣跌勢發生在機構大舉進場、政策變革與全球經濟變局交織之際，而最關鍵之處在於，主流資金的操作邏輯與典型加密貨幣投資人截然不同。

比特幣目前深陷熊市，價格較前次高點已暴跌30%，跌幅遠超過美股大盤標普500指數僅自高點回調3%，這可能造就2022年「加密寒冬」以來最嚴峻的局面。聯準會（Fed）是否降息不確定性，以及人工智慧（AI）估值有疑慮的雙重夾擊，使包括加密幣在內的風險資產整體承壓。

然而，最致命因素是主流資金加入所帶來的市場結構質變。自美國監管機關批准現貨比特幣基金後，數十億美元的傳統資金湧入市場，但這些新進的投資人並不具備早期信仰型擁護者的忠誠度。

此一結構性變化的影響在10月10日閃崩時一覽無遺。川普當日重啟對中貿易戰，引發恐慌性拋售，進而導致高度槓桿部位瞬間連環斷頭時，大量新進主流資金選擇抽身，市場喪失穩定買盤，加劇價格波動。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼可指出，比特幣如今已經普羅大眾化，其結果是，新進投資人僅將比特幣視作普通的高波動性資產，一旦遭遇價格閃崩或波段回調，撤出速度更快。

BTC Markets分析師盧卡斯指出，比特幣24日交投清淡，或許代表賣壓正在減弱。她認為短期支撐在8萬美元，而任何實質性反彈可能受阻於9萬至9.5萬美元區間。

比特幣 加密貨幣 降息

AI霸主不保？Nvidia火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

力拚算力競賽 亞馬遜加碼600億元

