AI霸主不保？Nvidia火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）加州總部外的招牌。（歐新社）
輝達（Nvidia）加州總部外的招牌。（歐新社）

針對華爾街擔心輝達（Nvidia）在AI基礎設施的霸主地位可能受到Google的AI晶片威脅，輝達25日火速回應了，表示自家的技術在業界依然「領先一個世代」。

輝達在社群平台X貼文表示：「我們很高興看到Google成功——他們在AI上取得重大進展，而我們持續供貨給 Google。NVIDIA領先業界一個世代，它是唯一能運作所有AI模型、並能在處處進行運算的平台。」

在貼文之前，一篇報導指出，輝達大客戶之一的Meta可能會與Google達成協議，在旗下資料中心採用Google的張量處理器（TPU）。消息傳出後，輝達股價應聲大跌，25日收盤下跌2.6%，報每股177.82美元，盤中跌幅一度高達7%。

輝達在貼文中表示，相較於針對單一企業或單一功能所設計的ASIC晶片，就像是Google的TPU，輝達的晶片更具彈性，且威力更強大。輝達最新一代晶片為Blackwell。

輝達在貼文中表示：「NVIDIA提供比ASIC更佳的效能、多樣性與相容性。」

分析師指出，輝達的GPU（繪圖處理器）在AI晶片市場市占超過90%。不過，Google的自研晶片近幾周來日益受到關注，被視為是昂貴但高性能的Blackwell晶片可行替代品。

與輝達不同的是，Google並沒有把自家的TPU晶片銷售給其他公司，而是用於內部任務，並且讓外部公司透過雲端服務Google Cloud來租用。

本月稍早，Google推出備受好評、屬於業界頂尖的AI模型Gemini 3，而這款模型是使用Google的TPU，而非靠輝達GPU訓練的。

Google發言人則在聲明中表示：「我們正經歷對自家TPU與輝達GPU的加速需求。我們致力於同時支持兩者，多年來都是如此。」

輝達執行長黃仁勳本月稍早在財報會議上談到TPU的競爭升溫。他指出，Google仍是輝達GPU晶片的客戶，而Gemini也能在輝達技術上運作。

黃仁勳也提到，自己與Google的AI事業Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）保持聯繫。他說，哈薩比斯傳訊息告訴他，AI開發者常說的「擴展定律」（scaling laws，即使用更多晶片與更多資料能創造更強大的AI模型）「依然成立」。輝達表示，擴展定律將帶動對其晶片與系統更大的需求。

