蘋果王者歸來 研調：iPhone成長狠甩三星 2029前穩居全球霸主

編譯季晶晶／綜合外電
根據研調機構Counterpoint數據，2025年整體智慧手機市場預料擴大3.3%，蘋果市占率料達19.4%，是該公司自2011年以來首次位居榜首。（路透）
根據研究機構Counterpoint Research，得益於新款iPhone系列的成功發布以及消費者升級設備的熱潮，蘋果公司將在10多年後重新奪回全球最大智慧手機製造商桂冠。

9月推出的iPhone 17系列在美國本土及中國市場都取得巨大的成功。研究人員表示，新機型吸引了更多人升級換代，在中美市場的銷售年增幅均達兩位數。此外，美中貿易緊張局勢緩和以及美元貶值提振了新興市場的採購，也令蘋果受惠。

Counterpoint的數據顯示，這一成長將推動蘋果今年超越其長期競爭對手三星電子。2025年iPhone出貨量預計成長10%，三星預計是4.6%。

2025年整體智慧手機市場預料擴大3.3%，其中蘋果市占率預計達到19.4%。這將是該公司自2011年以來首次位居榜首。

Counterpoint分析師Yang Wang表示，「除iPhone 17系列在市場上反響極佳外，推動上調出貨展望的關鍵因素在於換機周期正接近轉捩點，在新冠疫情購機潮期間購買智慧手機的消費者現在進入更新換代階段。此外，2023年至2025年第2季間，二手iPhone的銷量達3.58億支。這些用戶未來幾年也可能升級到新款iPhone。」

展望未來，Wang認為蘋果將進一步擴大領先優勢。即將於2026年推出的可折疊iPhone和價格更親民的iPhone 17e都將有助於提升銷量。蘋果傳出預計2027年對iPhone進行重大設計革新。

在上述多重利多因素推動下，Counterpoint預計蘋果直至2029年將一直保持全球第一大手機銷售商的地位。

蘋果公司上個月表示，銷售成長快於預期，假日旺季營收有望接近創紀錄的1,400億美元。

