Fed鮑爾盟友支持12月降息 有望為利率連三降鋪路

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。 （歐新社）

美國聯準會（Fed）內部對利率 展望出現罕見分歧，主席鮑爾 將在12月決策會議調和鼎鼐，但他的盟友近日都是在「鷹聲嘹亮」之際，發表對降息 持開放態度的看法，為利率仍可能連三降鋪路。

身兼聯邦公開市場操作委員會（FOMC）副主席的紐約聯準銀行總裁威廉斯上周表示，利率在「近期仍有調整空間」，他謹慎選擇的措辭、尤其是「近期」，暗示12月仍可能調降利率。

此外，舊金山聯準銀行總裁戴莉表示，她支持12月降息，因為她認為就業市場驟然惡化的可能性高於通膨復熾，風險也更難管理。雖然她今年沒有決策投票權，但她甚少公開發表和鮑爾看法相左的意見。

她說，「在勞動市場，我沒信心我們能領先情勢」，勞動市場情勢「現在若到足以出現非線性改變的風險」，「相較下，通膨激升的風險較低，因為關稅推升的成本增幅一直比今年稍早的預期更低」，而且若關稅造成的成本提高加速、或蔓延至服務業物價，「我們看得到，也能領先情勢」行動。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，Fed內部分歧程度超乎往常，加重鮑爾「一錘定音」的角色，他可能評估兩種路線，一是如市場預期般降息，再於決策聲明以妥善協商的措辭暗示未來降息的門檻升高，他2019年底也曾用過這種「降息後暫停」的途徑，雖可能招致鷹派同僚的抗拒，但可望終結目前官員將歧見公諸於世的狀況，凝聚不保證下次將再降息的新共識。

鮑爾也可能12月先按兵不動、明年1月再評估，因為屆時會獲得更多就業和通膨數據，消弭因政府關門而欠缺經濟數據的窘境，但這也會使Fed公開分歧再上演七周，而且也無法保證獲得更多數據能否消弭官員之間的歧見。

立場鴿派的Fed理事沃勒24日便說，就業市場依然疲軟到足以促使12月再降息，但之後的行動較不確定，取決於即將發布的數據「洪流」，「到明年1月時可能會更偏向逐次會議決定的方式」，「但我仍認為勞動市場未來六到八周將不會好轉」。

蒂米羅斯分析，鮑爾的決定將取決於他認為通膨和就業和者風險較高，以及若他判斷失誤，何者修補的難度較高。

12月再降息1碼，也符合鮑爾8月定下的政策計畫：因為關稅相關的通膨風險已降低，勞動市場疲弱成為更大的憂慮，將利率降至更接近中性的水準。