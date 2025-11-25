我的頻道

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

強生：絕大多數共和黨不支持延長歐記健保補助

分析師看好美股本周延續漲勢 史坦普500指數年底7,000點不是夢

編譯簡國帆／綜合外電
美股三大指數24日走揚後，增添投資人的樂觀氛圍。（路透）

美股三大指數24日走揚後，增添投資人的樂觀氛圍，因為歷史經驗顯示，史坦普500指數常在感恩節當周上漲，並且啟動另一輪漲勢，專家認為，史坦普500指數在年底漲至7,000點或許是「務實」的目標。

美國科技股恢復走揚，激勵史坦普500指數24日上漲1.6%，為六周來最佳單日表現，那斯達克綜合指數大漲2.7%，是5月來最大單日漲幅。

歷史經驗顯示，史坦普500指數24日的強勁表現，常為本周與年底前行情的好兆頭。過去20年來，若史坦普500指數在感恩節前的周一大漲，當周通常都會走揚，唯一的例外是2014年。Bespoke投資集團的分析也顯示，股市在感恩節當周通常都會走高。

此外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾的兩位盟友－紐約聯準銀行總裁威廉斯和舊金山聯準銀行總裁戴莉，都發表鴿派言論，強化12月降息的預期，有望延續美股的多頭走勢。

股市大多頭Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）認為，人工智慧（AI）類股泡沫「消風」，可能使史坦普500指數今年底前難以達成他估算的7,000點目標，要到明年才能衝上這個里程碑，但專家指出，若美股25日續揚，在年底前再漲不到5%至7,000點，看來達成的機率升高。

瑞銀證券股票衍生商品避險基金銷售主管羅曼諾（Michael Romano）表示，隨著史坦普500指數和那指在100日移動均線獲得支撐，系統性基金的賣壓消退，且Fed下月降息的預期升溫，美股跌勢可能已告一段落，為年底反彈奠基，史坦普500指數有望在年底前攀至7,000點。

史坦普500 美股 感恩節

