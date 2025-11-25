白宮AI「沙皇」認了 美經濟離不開人工智慧 經不起走回頭路的代價

我的頻道

編譯林奇賢／綜合外電
白宮AI事務主管薩克斯（David Sacks）。（美聯社）
白宮AI事務主管薩克斯（David Sacks）25日在X平台上發文說，根據媒體報導，美國國內生產毛額（GDP）成長，有一半來自人工智慧（AI）相關的投資。一旦此趨勢逆轉，有引發經濟衰退之虞。我們不能承受走回頭路的代價。

外媒指出，今年上半年，經通膨調整後的GDP增幅，可能高達一半是AI領域的企業投資所貢獻。AI類股也正在提振家庭財富，帶動更多消費支出，近幾個月更是如此。

BCA研究公司首席全球策略師貝瑞津說，若不是AI榮景，美國經濟很可能已陷衰退泥淖。

撇除AI支出，美國經濟看起來不太妙。雖然9月新增就業高於預期，但今年的就業創造卻放緩，失業率也攀升。根據德意志銀行的數據，不計AI相關類別的民間企業投資，自2019年以來大致持平。種種情況顯示，經濟發展更加脫離不了AI。

巴克萊銀行估算，2025年上半年對軟體、電腦設備、資料中心的投資，經年化後提振GDP成長約1個百分點。AI就算不能說明全部，也貢獻良多。

輝達等公司銷售的晶片，占了大部分的AI支出，但這些晶片大多依賴進口，因此必須從總投資中扣除，才能得出其對GDP的影響。巴克萊銀行估計，即使考慮到這一點，AI支出在今年上半年仍使產值的年化成長率達到0.8%。這段時間的GDP年化成長率為1.6%。換言之，若沒有AI相關的支出，經濟成長率僅0.8%。

報導指出，AI長期來看也有望透過提高生產力來帶動經濟成長。

AI 白宮 輝達

