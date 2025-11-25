我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

亞馬遜、Meta等科技巨頭投資AI狂發債 華爾街不安

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科技巨頭為了籌措AI相關投資大舉發債，導致新債價格下跌，也引發投資人不安。（路透）
科技巨頭為了籌措AI相關投資大舉發債，導致新債價格下跌，也引發投資人不安。（路透）

科技巨頭為了籌措人工智慧（AI）相關投資大舉發債，不僅導致新債價格下跌，也讓股市投資人對AI熱潮更加不安。

據Dealogic統計，自9月初以來，亞馬遜、Alphabet、Meta和甲骨文（Oracle）等所謂超大規模資料中心業者（hyperscaler）已發行將近900億美元的投資級公司債，金額比過去40個月加總的發行量還多。

同時，像TeraWulf和Cipher Mining這類由比特幣挖礦起家的AI資料中心開發商，也湧入高收益債市場，發行逾70億美元的低評級公司債。

業者發債尚稱順利，但有的不得不付出比預期高得多的利率。這些公司債價格也一路走跌，可見突然湧入這麼大規模的債券令投資人措手不及，同時也反映市場對企業信用體質惡化的疑慮。

原本就對AI企業價位偏高感到不安的股市投資人，也開始注意到債市的疲軟。與此同時，用於替這些公司債避險的信用違約交換（CDS）成本也攀升，不同類型的投資人的悲觀心理交錯下，形成連鎖反應。Janus Henderson Investors多元信貸部全球主管勞伊德說：「現在市場高度連動。若AI類股開始大跌，授信市場很難好過來，反之亦然。」

最近科技公司債並非全面受壓。Alphabet、亞馬遜和微軟受到的衝擊相對較小，主因是這些企業每季都能創造大量現金，足以支應多數AI支出。

至於Meta，手上的現金部位相對沒那麼雄厚，外界認為，為了實現執行長查克柏格的雄圖，未來恐怕還得再舉債。Meta在10月底發行300億美元公司債，開出明顯高於自家舊債的殖利率，才能吸引投資人買單。甲骨文處境則更吃緊。

多數投資人認為，就算公司債持續遭到拋售，也很難拖慢AI基礎設施的擴張腳步，因為對主導這波發債潮的科技巨人而言，「錢不是問題」。但不少人也指出，股市和債市之間的負向循環還會延續，尤其甲骨文違約風險保險成本走高這件事，已在華爾街引起廣泛關注。

AI 甲骨文 殖利率

上一則

追隨川普家族投資加密幣慘賠 冠名川普迷因幣市值跌1/4

下一則

幕後／蔣萬安與Nvidia副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

延伸閱讀

亞馬遜加碼650億元投資算力 新建印州資料中心增強政府AI運算

亞馬遜加碼650億元投資算力 新建印州資料中心增強政府AI運算
亞馬遜將投資500億美元 為美政府機構擴充AI能力

亞馬遜將投資500億美元 為美政府機構擴充AI能力
路透：美聯邦參議員呼籲調查臉書和IG詐騙廣告

路透：美聯邦參議員呼籲調查臉書和IG詐騙廣告
AI股難振其來有自 科技巨人猛發公司債 股債負面心理交錯影響

AI股難振其來有自 科技巨人猛發公司債 股債負面心理交錯影響

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…