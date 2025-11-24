我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

蘋果罕見裁員 傳銷售部門精簡數十人

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果精簡銷售部門人力，傳出裁員數十人。 (路透)
蘋果公司（Apple）出現罕見的裁員行動，精簡了針對企業、學校和政府的產品銷售人力，知情人士說，削減了數十人。

消息來源告訴彭博新聞，蘋果管理階層在過去幾周通知了被裁的員工。裁員涵蓋了整個銷售部門，某些團隊尤其受到嚴重影響，不過公司並未告知員工共有多少人被裁減。

據了解，受影響的職位包括服務大型企業、學校和政府機構的客戶經理，以及為潛在大型客戶舉辦會議和產品示範的蘋果簡報中心工作人員。

此次裁員涉及一些資深管理人員，甚至包括一些在蘋果公司工作了二、三十年的員工。裁員的一大目標是負責對美國國防部和司法部等機構銷售的團隊；未被裁員之前，這支團隊已經因為政府停擺43天加上先前政府效率部試圖削減開支，面臨嚴峻形勢。

蘋果在周一（24日）證實公司正在整頓銷售部門，但說明具體細節。

蘋果公司一位發言人在聲明中說：「為了與更多客戶建立聯繫，我們正在對銷售團隊進行一些調整，這會影響到少量職位。」他強調，「我們仍在招聘，受影響的員工可以申請新的職位」。

彭博指出，蘋果很少在整個部門內進行人力縮編，因此這次裁員，讓被裁員工感到相當意外。在這個時間裁員，特別引人注意，是因為蘋果的營收現正以多年來最快速度成長，而且本季有望實現近1,400億美元銷售額，改寫歷史新高。

再者，蘋果公司也計劃明年初要推出一款新的平價筆記型電腦，可能會有助於獲得新的企業和教育領域客戶。

這輪最新的裁員行動之前，蘋果先在澳洲和紐西蘭的銷售團隊裁減了大約20人。公司內部將這輪裁員定位為精簡銷售隊伍、消除職責重疊。但部分受影響的員工表示，其實是公司為了將更多銷售轉移到第三方經銷商，降低內部薪資支出等成本。

裁員 澳洲 司法部

