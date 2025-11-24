亞馬遜加碼650億元投資算力 新建印州資料中心增強政府AI運算

亞馬遜（Amazon）旗下雲端事業Amazon Web Services（AWS）要協助美國政府提高AI與超級運算算力。 (路透)

亞馬遜 （Amazon）為提升雲端算力，支援快速成長的人工智慧（AI ）需求，計劃在印第安納州 北部投資約150億美元設立資料中心園區，另也將投資多達500億美元，為美國政府增進AI與超級運算能力。

亞馬遜周一（24日）表示，在去年宣布的110億美元投資之外，新的資料中心項目將為所在地區增加2.4 GW 算力，且預期可創造1,100個工作機會。

亞馬遜是全球最大的雲端服務供應商，自2010年以來已在印第安納州投資超過313億美元。關於新建資料中心園區的能源解決方案，亞馬遜已與該州最大的天然氣和電力公司之一NIPSCO達成協議，不會增加當地居民和企業的額外負擔。

同一天亞馬遜另外宣布了最多將投資500億美元，為旗下雲端事業AWS的美國政府客戶擴大AI、超級運算的算力，這是公司針對公共部門最大規模的雲端基礎設施承諾之一。

這項針對美國政府的基建計畫，預定明年開工，將建設配備先進運算和網路技術的資料中心，在AWS Top Secret、AWS Secret 和 AWS GovCloud 區域，新增近1.3 GW的AI和高性能運算能力。AWS為美國政府客戶提供的雲端服務，根據資料敏感性等級劃分不同區域。目前已為超過1.1萬家美國政府機構提供服務。

AWS執行長賈曼（Matt Garman）說：「這項投資消除了阻礙政府發展的技術壁壘。」亞馬遜沒有透露這筆投資的支出時間表。

Emarketer分析師Jacob Bourne指出，雖然亞馬遜在雲端運算市場中，目前仍然領先，但隨著Google和甲骨文（Oracle）加速發展，亞馬遜在AI相關的雲端市場成長方面失去優勢，「這使得大規模基礎設施投入成為必要的戰略」。

Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）和臉書母公司Meta等科技公司，也都正在斥資數十億美元開發AI基礎設施，儘管投資報酬率一直偏低。