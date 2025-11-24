今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

我的頻道

編譯周芳苑／即時報導
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)
「國家能源援助主任協會」(National Energy Assistance Directors Association，NEADA)數據顯示，今年1月以來全美電費平均上漲11%，許多人付不起電費而拖欠、進而遭到斷電，在全國各地掀起斷電潮。

華盛頓郵報和代表各州低收入家庭能源援助計畫負責人的NEADA彙總全美11州部分公用事業公司數據顯示，至少八州斷電數量較去年同期增加，在部分地區斷電戶數更激增，例如紐約市在8月住宅斷電量是去年同期的五倍。

截至10月的州府數據顯示，賓州今年斷電戶增加21%，27萬餘戶家庭斷電；電力公司為因應大量新建資料中心需求而進行電網升級，賓州平均電費較去年同期上漲13%

各州電費漲幅差異很大。密蘇里州電費上漲37%，另有三州電費不漲反跌，跌幅最大達13%。

NEADA執行董事、能源經濟學家沃爾夫(Mark Wolfe)說，費用大漲導致許多地區用電難以負擔，中產階級也開始面臨問題。

今年以來電價漲幅約是整體通膨率的三倍，同時全美經濟放緩，企業紛紛大規模裁員、失業人士找到新工作所需時間明顯拉長。

世紀基金會(Century Foundation)與消費者權益倡議組織Protect Borrower分析稱，截至6月，全美近20分之一家庭、也就是約1400萬人嚴重拖欠電費，進而被移交催收機構，平均欠款額 789 元，較 2022 年上升 32%。

芝加哥消費者權益倡議組織Citizens Utility Board發言人奇爾森(Jim Chilsen)說，去年起接到斷電通知而打電話的人增加70%，消費者對電費帳單極度焦慮。

電力公司紛紛擴大經濟援助計劃、增加靈活政策；紐約市電力公司聯合愛迪生(Con Edison)致力在斷電前提供付款計劃和延期付款，儘管如此，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。

川普政府稱，為滿足電力需求增加、降低電價，將增加煤炭、天然氣和核電投資。另也取消風能和太陽能等成本高且不可靠、而且導致民主黨執政州電價上漲的投資。

專家認為，未來幾個月情況可能惡化。NEADA估計，由於電力和天然氣價格上漲，今冬家庭暖氣費料將上漲 7.6%、平均976元。

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49

