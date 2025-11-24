我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

AI股難振其來有自 科技巨人猛發公司債 股債負面心理交錯影響

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
原本就對 AI 企業價位偏高感到不安的股市投資人，也開始注意到債市的疲軟。與此同時，用於替這些公司債避險的信用違約交換（CDS）成本也攀升，不同類型的投資人的悲觀心理相錯下，形成連鎖反應。（路透）
原本就對 AI 企業價位偏高感到不安的股市投資人，也開始注意到債市的疲軟。與此同時，用於替這些公司債避險的信用違約交換（CDS）成本也攀升，不同類型的投資人的悲觀心理相錯下，形成連鎖反應。（路透）

科技巨人為了籌措人工智慧（AI）相關投資大舉發債，不僅導致新債價格下跌，也讓股市投資人對AI熱潮更加不安。

據 Dealogic 統計，自9月初以來，亞馬遜、Alphabet、Meta 和甲骨文（Oracle）等所謂超大規模資料中心業者（hyperscaler）已發行將近900億美元的投資級公司債，金額比過去40個月加總的發行量還多。

同時，像 TeraWulf 和 Cipher Mining 這類由比特幣挖礦起家的 AI 資料中心開發商，也湧入高收益債市場，發行逾70億美元的低評級公司債。

業者發債尚稱順利，但有的不得不付出比預期高得多的利率。這些公司債價格也一路走跌，可見突然湧入這麼大規模的債券令投資人措手不及，同時也反映市場對企業信用體質惡化的疑慮。

原本就對 AI 企業價位偏高感到不安的股市投資人，也開始注意到債市的疲軟。與此同時，用於替這些公司債避險的信用違約交換（CDS）成本也攀升，不同類型的投資人的悲觀心理相錯下，形成連鎖反應。

Janus Henderson Investors 多元信貸部全球主管勞伊德（John Lloyd）說：「現在市場高度連動。若 AI 類股開始大跌，授信市場很難好過來，反之亦然。」

最近科技公司債並非全面受壓。Alphabet、亞馬遜和微軟受到的衝擊相對較小，主因是這些企業每季都能創造大量現金，足以支應多數 AI 支出。

至於 Meta，手上的現金部位相對沒那麼雄厚，外界認為，為了實現執行長祖克柏的雄圖，未來恐怕還得再舉債。Meta在10月底發行300億美元公司債，開出明顯高於自家舊債的殖利率，才能吸引投資人買單。

甲骨文處境更為吃緊。該公司目前已在燒錢，未來幾年還打算再砸下數百億美元，試圖從一家大型軟體公司轉型為AI雲端運算巨人。

CoreWeave則在高收益債市場籌資，是唯一發行次投資級公司債的主要 AI 雲端業者。該公司7月發行、2031年到期的公司債，近期在場外以1美元約92美分成交，殖利率約11%，大致等同信評最低等級、CCC級債券的平均水準。

投資人指出，CoreWeave面臨的資金需求和科技巨人相似，但由於沒有既有事業當後盾，緩衝更為有限。該公司被爆出資料中心建設延宕後，股價本月一度重挫46%，但3月掛牌以來仍上漲79%。

多數投資人認為，就算公司債持續遭到拋售，也很難拖慢 AI 基礎設施的擴張腳步，因為對主導這波發債潮的科技巨人而言，「錢不是問題」。不過，不少人也指出，股市和債市之間的負向循環還會延續，尤其甲骨文違約風險保險成本走高這件事，已在華爾街引起廣泛關注。

AI 殖利率 甲骨文

上一則

AI熱潮帶動記憶晶片空前飆漲 聯想稱因積極囤貨占有庫存優勢

下一則

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

延伸閱讀

Meta壯大AI布局 加速蓋電廠、跨足電力交易

Meta壯大AI布局 加速蓋電廠、跨足電力交易
Meta等遭多學區控告 隱匿社群平台心理健康風險

Meta等遭多學區控告 隱匿社群平台心理健康風險
AI避險新交易 買進甲骨文CDS

AI避險新交易 買進甲骨文CDS
西班牙法院認定Meta涉不公平競爭 判賠逾5億美元

西班牙法院認定Meta涉不公平競爭 判賠逾5億美元

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台