AI股難振其來有自 科技巨人猛發公司債 股債負面心理交錯影響

原本就對 AI 企業價位偏高感到不安的股市投資人，也開始注意到債市的疲軟。與此同時，用於替這些公司債避險的信用違約交換（CDS）成本也攀升，不同類型的投資人的悲觀心理相錯下，形成連鎖反應。（路透）

科技巨人為了籌措人工智慧（AI ）相關投資大舉發債，不僅導致新債價格下跌，也讓股市投資人對AI熱潮更加不安。

據 Dealogic 統計，自9月初以來，亞馬遜、Alphabet、Meta 和甲骨文 （Oracle）等所謂超大規模資料中心業者（hyperscaler）已發行將近900億美元的投資級公司債，金額比過去40個月加總的發行量還多。

同時，像 TeraWulf 和 Cipher Mining 這類由比特幣挖礦起家的 AI 資料中心開發商，也湧入高收益債市場，發行逾70億美元的低評級公司債。

業者發債尚稱順利，但有的不得不付出比預期高得多的利率。這些公司債價格也一路走跌，可見突然湧入這麼大規模的債券令投資人措手不及，同時也反映市場對企業信用體質惡化的疑慮。

原本就對 AI 企業價位偏高感到不安的股市投資人，也開始注意到債市的疲軟。與此同時，用於替這些公司債避險的信用違約交換（CDS）成本也攀升，不同類型的投資人的悲觀心理相錯下，形成連鎖反應。

Janus Henderson Investors 多元信貸部全球主管勞伊德（John Lloyd）說：「現在市場高度連動。若 AI 類股開始大跌，授信市場很難好過來，反之亦然。」

最近科技公司債並非全面受壓。Alphabet、亞馬遜和微軟受到的衝擊相對較小，主因是這些企業每季都能創造大量現金，足以支應多數 AI 支出。

至於 Meta，手上的現金部位相對沒那麼雄厚，外界認為，為了實現執行長祖克柏的雄圖，未來恐怕還得再舉債。Meta在10月底發行300億美元公司債，開出明顯高於自家舊債的殖利率 ，才能吸引投資人買單。

甲骨文處境更為吃緊。該公司目前已在燒錢，未來幾年還打算再砸下數百億美元，試圖從一家大型軟體公司轉型為AI雲端運算巨人。

CoreWeave則在高收益債市場籌資，是唯一發行次投資級公司債的主要 AI 雲端業者。該公司7月發行、2031年到期的公司債，近期在場外以1美元約92美分成交，殖利率約11%，大致等同信評最低等級、CCC級債券的平均水準。

投資人指出，CoreWeave面臨的資金需求和科技巨人相似，但由於沒有既有事業當後盾，緩衝更為有限。該公司被爆出資料中心建設延宕後，股價本月一度重挫46%，但3月掛牌以來仍上漲79%。

多數投資人認為，就算公司債持續遭到拋售，也很難拖慢 AI 基礎設施的擴張腳步，因為對主導這波發債潮的科技巨人而言，「錢不是問題」。不過，不少人也指出，股市和債市之間的負向循環還會延續，尤其甲骨文違約風險保險成本走高這件事，已在華爾街引起廣泛關注。