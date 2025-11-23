貝森特：2026美國經濟無衰退風險 但這兩個領域會比較難捱

貝森特說：「我對2026年非常非常樂觀。」（路透）

貝森特 周日接受 NBC節目訪問時表示，美國2026年並沒有陷入衰退的風險，並稱美國民眾很快就會感受到川普 政府在貿易和租稅方面的經濟政策帶來的好處。

他說：「我對2026年非常非常樂觀。我們已替一個強勁、且不帶通膨壓力的成長環境打好基礎。」

貝森特說，共和黨推動的「大而美法」部分內容才剛開始實施，對經濟的影響尚未完全顯現。新法讓川普2017年的減稅條款改為永久措施，並納入年長者額外補貼以抵銷社會安全稅負，同時提高州和地方稅的扣抵上限。新法中也包含小費收入、加班費和汽車貸款 的減稅措施。

貝森特說，醫療變得更負擔得起。他表示，川普政府本周還會就此發布更多消息。

貝森特也坦言，經濟中確實有部分領域開始顯現吃緊跡象，包括房市和對利率敏感的產業。他指出，服務業有助推升通膨，但能源價格下滑很快就會帶動物價回落。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周日則表示，第4季的經濟數據可能因政府停擺而走弱。這次華府國會僵局持續了43天，是美國史上最長的一次。

NBC News 最近民調顯示，約2/3選民認為，川普政府在經濟和生活成本上的表現不如預期。而從摩根大通最近的「生活成本調查」顯示，美國民眾對經濟的看法多半取決於收入水準。