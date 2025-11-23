貝森特：2026美國經濟無衰退風險 但這兩個領域會比較難捱

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
貝森特說：「我對2026年非常非常樂觀。」（路透）
貝森特周日接受 NBC節目訪問時表示，美國2026年並沒有陷入衰退的風險，並稱美國民眾很快就會感受到川普政府在貿易和租稅方面的經濟政策帶來的好處。

他說：「我對2026年非常非常樂觀。我們已替一個強勁、且不帶通膨壓力的成長環境打好基礎。」

貝森特說，共和黨推動的「大而美法」部分內容才剛開始實施，對經濟的影響尚未完全顯現。新法讓川普2017年的減稅條款改為永久措施，並納入年長者額外補貼以抵銷社會安全稅負，同時提高州和地方稅的扣抵上限。新法中也包含小費收入、加班費和汽車貸款的減稅措施。

貝森特說，醫療變得更負擔得起。他表示，川普政府本周還會就此發布更多消息。

貝森特也坦言，經濟中確實有部分領域開始顯現吃緊跡象，包括房市和對利率敏感的產業。他指出，服務業有助推升通膨，但能源價格下滑很快就會帶動物價回落。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周日則表示，第4季的經濟數據可能因政府停擺而走弱。這次華府國會僵局持續了43天，是美國史上最長的一次。

NBC News 最近民調顯示，約2/3選民認為，川普政府在經濟和生活成本上的表現不如預期。而從摩根大通最近的「生活成本調查」顯示，美國民眾對經濟的看法多半取決於收入水準。

