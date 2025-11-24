我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

蘇姿丰不怕AI泡沫 「投資不夠反而危險」

財經新聞組／綜合報導
超微CEO蘇姿丰。（路透）
超微（AMD）執行長蘇姿丰接受美國媒體訪問時說，不斷增長的人工智慧（AI）市場是「一個巨大的機會」，不擔心AI泡沫，願意「大膽下重注」的人正取得回報，投資不夠反而比較危險。

蘇姿丰相信算力需求是「永無止境的」，隨著AI市場的成長，提供最好、最可靠AI基礎設施的公司將蓬勃發展，這些想法構成她的戰略核心。

她說：「我並不擔心AI泡沫。我真的相信，抱持這種想法的人有點太短視了。他們沒有真的看到這項技術的能耐。」她也認為科技公司對AI用途的探索，還只是觸及皮毛而已。

蘇姿丰指出，「現在並非隔岸觀火、擔心自己是不是投資過度的時候。在我看來，投資不足比投資過度要危險得多」。

蘇姿丰在上周於紐約舉行的投資人日演講中說，到2030年，AI和資料中心運算市場的規模將達到每年1兆美元。

盡管這個市場很大，但一些分析師表示，超微能否從輝達手中搶走市占，遠非板上釘釘，首先必須順利實現明年MI450的發布，並向市場證明能夠按照緊張的時程表提供OpenAI所需的全部算力。但超微有個優勢不容小覷：產品比輝達便宜，同等級硬體有時最多便宜20%。

蘇姿丰也希望抓住AI市場轉變的機會，也就是需求將從用於訓練大型語言模型，轉向所謂的推理任務，這類任務對算力的要求不像訓練那樣高。

