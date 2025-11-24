Fed鷹鴿陣營對決 下月降不降息鮑爾說了算

我的頻道

編譯任中原／綜合報導
Fed官員對12月決策立場嚴重分歧，促使Fed觀察家「數人頭」，計算可能投票結果，發現鷹鴿兩陣營票數幾乎旗鼓相當，主席鮑爾「一錘定音」角色將更吃重。（美聯社）

美國聯準會（Fed）決策官員最近的發言顯示對12月決策立場嚴重分歧，促使Fed觀察家「數人頭」，計算12月會議的可能投票結果，發現鷹鴿兩陣營票數幾乎旗鼓相當，主席鮑爾「一錘定音」的角色將更吃重。經濟學家認為，Fed 12月應該還是會降息，以延續脆弱的經濟復甦。

在10月底之前，市場原先預期12月降息是板上釘釘，之後隨著鷹派官員相繼發聲，使降息機率一度降到僅30%，但紐約聯邦準備銀行總裁、兼聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯21日暗示他支持12月降息，使降息機率又急升到71%，將這齣「數人頭」的戲碼帶入高潮。

在12名投票權的FOMC有官員中，其他傾向贊成降息者還有理事沃勒、鮑蔓及米倫；米倫之前兩次會議時都提出「異議」，主張一次降2碼，但這次他可能會贊成降1碼，為降息護盤。

不過，五名官員已表示傾向12月暫停降息。理事巴爾主張「對貨幣政策須小心而謹慎」，芝加哥聯準銀行總裁古斯比表示必要時將提出異議，另外三票分別是波士頓聯準銀行總裁柯林絲、堪薩斯聯準銀行總裁施密德，及聖路易聯準銀行總裁穆薩林。

另外還有三票，包括迄今仍保持沉默的鮑爾、貨幣政策副主席傑佛遜及理事庫克。傑佛遜上周表示「降息必須緩慢進行」，但並未釋出對12月決策的態度，庫克也未明確地表示立場，而兩人都唯鮑爾馬首是瞻。

彭博經濟學家認為，勞動市場在聯邦政府關門後減弱，導致支出和企業聘僱出現疲態，因此Fed預料仍將在12月降息，以延續夏季開始的脆弱復甦。

本周將發布的9月零售銷售預估將年增0.4%，顯示消費者支出韌性，但用來計算國內生產毛額（GDP）的控制組零售銷售年增率將放緩到0.3%，凸顯消費者信心下滑帶來的風險，Fed本周發布的褐皮書也可能顯示就業與經濟活動減弱。

知名經濟學者薩姆則認為，「鮑爾還沒表態，讓每位決策官員都能各言爾志，聲音都能被聽到。鮑爾為這種歧異提供了空間，其實是件好事，因為決策相當艱難，理應出現爭辯」。

