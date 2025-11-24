折疊iPhone大突破 「無折痕設計」成殺手級賣點

供應鏈 傳出，蘋果開發折疊iPhone 有突破性進展，解決過往非蘋折疊機最受詬病的折痕問題，達到「無折痕設計」，成為市場上第一支真正無折痕的折疊手機，為明年折疊iPhone新機上市增添賣點。

據悉，鴻海集團已建立折疊iPhone專屬生產線，顯示折疊iPhone已不再停留在實驗階段，而是進入工程驗證與預量產流程，將成為折疊iPhone問世大贏家，大立光、新日興、奇鋐等零組件供應商同步沾光。

業界分析，折疊機產品問世至今，已在市場長達七年，包括三星 、華為、OPPO、vivo等非蘋品牌，每年都有新款折疊機問世，但螢幕上的折痕始終是無法跨越的技術極限。

一旦蘋果開發出無折痕折疊機，將可大幅提升用戶體驗，成為明年新品發表的殺手級銷售賣點。

據悉，蘋果首款折疊iPhone可望取名「iPhone Fold」，內螢幕由三星獨家供應，但面板結構、材料處理製程以及疊層壓合方式均由蘋果主導設計，而關鍵零組件軸承也是蘋果與新日興、安費諾二家供應商共同開發，讓面板與軸承在整合時，可避免傳統折疊機在螢幕中間出現的永久性折痕。

在軸承方面，蘋果目前已攜手上述合作夥伴掌握液態金屬所打造的高強度鉸鏈組件技術，這種材料具有低變形、高韌性特質，理論上能大幅提升折疊耐久度，並保持細緻的持機手感。