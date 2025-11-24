華爾街大銀行掀復古風 增設實體分行只為這件事

摩根大通過去七年已增設至少千家分行，預定未來兩年再開350家，使分行總數突破5000家，傲視同業。（路透）

網路銀行大行其道的今天，華爾街 大銀行正回頭擴大實體銀行分行數，成為時下除了私募信貸和人工智慧（AI）之外，銀行界興致勃勃掌握的另一熱門投資機會。

擁有6000億美元總資產的大型區域放款機構PNC金融服務公司上周表示，打算未來五年斥資20億美元開300家新分行，並全面裝修現有分行。美銀（BofA）5月時宣布，預計在2027年底前，在60個市場開設超過150個新金融中心。摩根大通 過去七年已增設至少千家分行，預定未來兩年再開350家，使分行總數突破5000家，傲視同業。

乍看下，實體銀行分行如雨後春筍興起，似與時代潮流格格不入。畢竟過去15年來美國大型銀行積極縮小實體銀行足跡，為何今日卻再度擴充旗下實體分行數、重拾數位金融時代來臨前的舊有營運模式？

外媒分析指出，這波實體銀行擴張潮背後的動機，是爭奪客戶存款──銀行成本低廉且黏著性高的資金來源。摩根大通存款基礎在過去十年期間已擴增一倍多，長期目標是把在美國消費者存款的市占率從目前的11%提高到15%。要達此目標，就必須進入新市場，並吸引新顧客，與區域銀行爭奪小企業客戶。

儘管儲匯技術日新月異，銀行也投入大筆資金，例如摩根大通2025年就編列了總額180億美元的技術投資預算，但銀行要與在地社群建立關係，實體分行仍扮演重要角色。民眾仍偏好親自上銀行開戶頭，並尋求各項服務，例如向財務顧問諮詢信用卡、貸款 或財富管理等建議。

況且，經營分行也不至於明顯拖累銀行獲利能力。摩根大通的「消費者與社群金融」部門，上季的年化股東權益報酬率（ROE）就高達35%。

此外，擁有數量充足的實體分行，也能強化銀行營運韌性。美國國家經濟研究局（NBER）的報告發現，分行密度（指分行數相對於總存款比率）低的放款機構，在景氣下沉時，遭遇的存款流失更多、股價表現更是最糟。

當然，擴充並維持龐大分行網絡所費不貲，所以大型銀行最占優勢。美國銀行分行總數不太可能重返2012年的顛峰水準。但摩根大通已訂定目標，要讓全美75%人口距小摩分行僅一小段車程之遙。由此看來，這波銀行分行復古風可能蔚為新潮流。