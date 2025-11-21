我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

編譯易起宇／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」罕見同台對談，聚焦AI、太空算力等熱門議題。談到AI是否改變人類工作，馬斯克直言：AI最終將使金錢變得不再重要，工作也將變得「可有可無」；黃仁勳則認為，AI將會改變人們的工作，但不至於完全消滅工作。

至於當紅的人形機器人，馬斯克認為，目前市面上尚無真正實用的產品，但特斯拉會做出第一個。馬斯克盛讚：「人形機器人將成為史上最大的產業或產品，比手機或任何其他東西更大，因為每個人都會想要一台、甚至更多台機器人。」

馬斯克直言，雖然目前在電力和質量等方面仍有限制，但他認為「假設AI和機器人一直持續進步下去，金錢將在未來某個時點變得不再重要」。

馬斯克並提到蘇格蘭科幻作家班克斯（Iain Banks）的小說「文明」系列，並表示這些書將可幫助理解「正向的AI未來」可能會是什麼樣子。

馬斯克指出，未來工作將會變成一種可選擇的嗜好，就像是從事運動或打電玩。他舉例說，這就像是「你可以一樣工作賺錢，然後到店裡買菜，或也可以在你家的後院種菜。在後院種菜當然困難得多，但有些人仍然會去種，因為他們就是喜歡種菜」，「這就是未來工作的樣貌」。

不過，馬斯克也強調，現在距離到達那個時候，還有許多地方需要努力。

黃仁勳則提供了一個較為保守的看法，他強調AI為人類工作帶來的是轉變，而不是消滅。他說：「所有人的工作將會變得不同，我很確信這一點。因為許多我們做起來無趣、艱鉅或非常困難的事情，都將變得做起來非常簡單。」「我的猜想是，伊隆（馬斯克）將因AI變得更忙，而我也是。」

對馬斯克來說，AI允諾的是一個不再稀缺的社會，富足將取代以生存為動力的經濟模式，而工作也將變成個人選擇。但黃仁勳則強調現實考量，他提到AI雖然將會改變工作職場，但並不會完全取代人類勞動，反映出AI驅動的未來會有希望、也會有挑戰。

Nvidia財報亮眼 黃仁勳駁AI泡沫：雲端GPU賣光了

馬斯克攜手Nvidia 沙國建巨型數據中心

黃仁勳提3大趨勢 反駁AI泡沫化

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用Nvidia晶片

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

