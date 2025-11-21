紐時：Nvidia暫時平息AI泡沫憂慮 但能撐多久？

輝達暫時平息AI泡沫的憂慮，但部分投資者的疑慮仍然存在。(路透)

處於人工智慧(AI )蓬勃發展核心的晶片龍頭Nvidia(輝達 ，又名英偉達)財報表現亮麗，但沒能消弭科技股上漲背後的某些關鍵問題。紐約時報報導，輝達平息了人們對於AI泡沫的擔憂，問題在於能夠穩住局面多久。

德意志銀行(Deutsche Bank)策略師芮德(Jim Reid)20日在給投資人的分析報告中說，輝達季報表現「把所有對於AI泡沫的擔憂又往後推遲一天」。輝達創始人兼執行長黃仁勳 (Jensen Huang)19日則對分析師說，關於AI泡沫的討論很多，「不過在我們看來，看到的是非常不同的情況」。

輝達上一季獲利319億元，營收570億元，雙雙打破分析師預期，對於本季銷售估計則有650億元，同樣也超出外界預期。過去幾周因為泡沫擔憂而下跌的股票如CoreWeave、Nebius、甲骨文(Oracle)已回穩。

輝達財務長克瑞斯(Colette Kress)指出，公司的高端晶片Blackwell、Rubin到明年為止已經取得5000億元銷售合約，由此可見市場對於輝達處理器的需求依然強勁。

黃仁勳說，輝達與供應商夥伴合作，確保能夠符合Blackwell晶片的「爆量」需求。

輝達面臨的考驗依然存在，大約九成人工智慧計畫是在輝達處理器運行，但主要客戶Alphabet、亞馬遜(Amazon)、Meta以及微軟(Microsoft)都已投資自行研發晶片，以降低對輝達的依賴。

出口中國的管制讓對輝達原本重要的市場銷售受挫。黃仁勳對彭博電視(Bloomberg Television)表示，雖然正在努力嘗試調降限制，「我們應該假設賣給中國數據中心的晶片是零」。

另外，輝達大手筆投資同樣遭到質疑。輝達承諾投入10億元計數的資金給AI公司，包括OpenAI、Mistral以及日前宣布的Anthropic，這些動作旨在提升AI生態系統，卻顯得想要把顧客與輝達晶片進一步綑綁。

摩根史坦利投資管理公司(Morgan Stanley Investment Management)投資長夏列特(Lisa Shalet)指出：「這些是真正的股權投資嗎？還是帶有供應商融資色彩的資金注入？」