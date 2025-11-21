我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

紐時：Nvidia暫時平息AI泡沫憂慮 但能撐多久？

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達暫時平息AI泡沫的憂慮，但部分投資者的疑慮仍然存在。(路透)
輝達暫時平息AI泡沫的憂慮，但部分投資者的疑慮仍然存在。(路透)

處於人工智慧(AI)蓬勃發展核心的晶片龍頭Nvidia(輝達，又名英偉達)財報表現亮麗，但沒能消弭科技股上漲背後的某些關鍵問題。紐約時報報導，輝達平息了人們對於AI泡沫的擔憂，問題在於能夠穩住局面多久。

德意志銀行(Deutsche Bank)策略師芮德(Jim Reid)20日在給投資人的分析報告中說，輝達季報表現「把所有對於AI泡沫的擔憂又往後推遲一天」。輝達創始人兼執行長黃仁勳(Jensen Huang)19日則對分析師說，關於AI泡沫的討論很多，「不過在我們看來，看到的是非常不同的情況」。

輝達上一季獲利319億元，營收570億元，雙雙打破分析師預期，對於本季銷售估計則有650億元，同樣也超出外界預期。過去幾周因為泡沫擔憂而下跌的股票如CoreWeave、Nebius、甲骨文(Oracle)已回穩。

輝達財務長克瑞斯(Colette Kress)指出，公司的高端晶片Blackwell、Rubin到明年為止已經取得5000億元銷售合約，由此可見市場對於輝達處理器的需求依然強勁。

黃仁勳說，輝達與供應商夥伴合作，確保能夠符合Blackwell晶片的「爆量」需求。

輝達面臨的考驗依然存在，大約九成人工智慧計畫是在輝達處理器運行，但主要客戶Alphabet、亞馬遜(Amazon)、Meta以及微軟(Microsoft)都已投資自行研發晶片，以降低對輝達的依賴。

出口中國的管制讓對輝達原本重要的市場銷售受挫。黃仁勳對彭博電視(Bloomberg Television)表示，雖然正在努力嘗試調降限制，「我們應該假設賣給中國數據中心的晶片是零」。

另外，輝達大手筆投資同樣遭到質疑。輝達承諾投入10億元計數的資金給AI公司，包括OpenAI、Mistral以及日前宣布的Anthropic，這些動作旨在提升AI生態系統，卻顯得想要把顧客與輝達晶片進一步綑綁。

摩根史坦利投資管理公司(Morgan Stanley Investment Management)投資長夏列特(Lisa Shalet)指出：「這些是真正的股權投資嗎？還是帶有供應商融資色彩的資金注入？」

輝達 AI 黃仁勳

上一則

美就業走穩、企業裁員明顯增加 聯準會下月降息再添變數

下一則

殖利率太吸引人 外資搶買日本長天期公債

延伸閱讀

Nvidia亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊漲600點 台積電ADR漲3%

Nvidia亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊漲600點 台積電ADR漲3%
黃仁勳駁斥「AI泡沫」有說服力嗎？媒體反駁：言之過早

黃仁勳駁斥「AI泡沫」有說服力嗎？媒體反駁：言之過早
Nvidia財報亮眼 黃仁勳駁AI泡沫：雲端GPU賣光了

Nvidia財報亮眼 黃仁勳駁AI泡沫：雲端GPU賣光了
再提美晶片產業被搶 川普：不怪台灣 是因沒總統願意保護美產業

再提美晶片產業被搶 川普：不怪台灣 是因沒總統願意保護美產業

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據