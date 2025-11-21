再度否認泡沫化 黃仁勳：AI是轉型臨界點 3階段重塑日常生活

輝達執行長黃仁勳對AI前景看法樂觀，他認為AI會走到臨界點，但不會破滅。(路透)

矽谷晶片製造商Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 表示，他不認為人工智慧(AI )是一場泡沫，而是一個即將推動各領域轉型的「臨界點」。

路透報導，黃仁勳指出，輝達的運算技術將深入日常生活各層面，從程式開發到操控大量機器人，都有機會因AI而重塑。這番言論激勵投資人情緒，使輝達股價20日早盤一度上漲逾5%，但在多重因素拖累下，終場下跌3.15%，收在180.64元。

黃仁勳在財報電話會議上強調，輝達對AI是否構成泡沫的看法與市場普遍解讀不同。

他提出AI發展的三個轉型階段，依序為「非AI軟體」從傳統中央處理器轉向輝達的高效能晶片模組，接著是程式助理等新軟體興起；第三階段則是AI應用將從聊天機器人等虛擬服務，擴展至汽車、機器人等實體領域。

他說：「這三大基本動能將在未來數年推動基礎建設需求，而產業之所以選擇輝達，是因為我們獨特的架構足以支撐這三項轉型。」

針對外界對供應鏈與基礎設施的疑慮，黃仁勳回應，輝達正與合作夥伴確保土地、電力、數據中心建設與融資等環節不會形成瓶頸，避免影響公司長期發展。

●財報超預期 分析有隱憂

輝達19日公布超乎市場預期的財報，在一定程度上緩解市場近一周的擔憂。不過，部分投資人仍擔心公司成長可能受制於多項外部變數。

輝達在一份監管文件中披露，公司雖處於高速成長期，但其營收高度集中於四大客戶。第三季570億元的營收中，不具名的四大客戶占比達61%，高於第二季的56%。先前公告則暗示，這些客戶可能包括微軟(Microsoft)、Meta與甲骨文(Oracle)。

此外，輝達在第三季大幅增加支出，斥資260億元向雲端客戶租回其未能出租的輝達晶片，金額較第二季的126億元翻倍，相關合約將持續至2031年。

輝達第二季時亦宣布，將對兩大主要客戶進行重大投資，其中對OpenAI的投資金額高達1000億元，對Anthropic則約為100億元。

分析人士指出，輝達高度依賴少數重要客戶，加上部分交易呈現循環特質，引發市場疑慮；尤其目前尚無企業真正從AI技術中大規模獲利。

Elazar Advisors分析師席格(Chaim Siegel)直言，「輝達的成長有相當部分來自虧損的新創公司或虧損項目，這種閉環若持續，結果可能會非常慘烈，除非所有公司都同意縮減開支並公布獲利，但這幾乎不可能。」