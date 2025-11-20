Fed會議紀錄顯示下個月降息恐得不到多數支持 10月就業不發布更添變數

「大多數」官員也指出，利率往後大致仍會走低，但其中「數位」官員表示，他們不認為 12 月就該降息。（路透）

聯準會 （Fed）周三公布的 10 月會議紀錄顯示，決策官員對 12 月是否降息 「明顯分歧」，不少人認為通膨降溫的進展出現停滯。多位官員態度明確，希望 12 月維持利率 不變。

Fed公開市場委員會（FOMC）會議紀錄中說：「在討論貨幣政策的短期走向時，與會官員對 12 月會議最適合的政策決定，表達明顯分歧的看法。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算12 月再降息 1 碼的機率一個月來由幾乎篤定的水準大幅降到只剩下大約 30%。

多位官員認為，若再度降息，可能讓高通膨更難壓得下來，也會被市場誤解為聯準會不再堅守 2% 通膨目標。

同時，「大多數」官員也指出，利率往後大致仍會走低，但其中「數位」官員表示，他們不認為 12 月就該降息。會議紀錄顯示，有些官員則主張必須再看後續數據，才能決定是否降息。

BMO 資本市場美國利率策略師 Val Hartman 說：「總結來看，12 月降息恐怕難以取得多數支持。」Inflation Insights 總裁 Omair Sharif 指出，Fed官員對經濟前景的看法本質上相互矛盾。他說：「目前官員們對數據的解讀並不一致。」

會議紀錄顯示，支持降息的官員認為，降息有助於防範失業率大幅攀升的風險。他們主張，關稅帶來的通膨壓力可能有限，因此仍有空間降息以支撐勞動市場。

相對地，反對過早降息的官員則表示，企業界的回饋顯示，他們普遍在觀望關稅政策是否明朗，才決定是否調高售價。

從勞動市場來看，有的官員指出，政府關門期間公布的官方數據，加上民間替代資料，都顯示勞動市場並沒有明顯惡化。

但也有幾位與會者表示，若目前「少聘、少裁」的勞動市場再度轉弱，失業率可能會快速攀升。

美國勞工統計局周三表示，不會發布10 月就業報告，將併入11月報告，但本周會公布9 月數據。這表示Fed官員在 12 月 9至10 日會議前，拿不到最新的就業資訊。

由於政府停擺之久創了紀錄，勞工統計局無法蒐集 10 月的家戶調查資料，這類數據通常用來推算失業率等關鍵指標。BLS 表示，這些資料無法事後補採，因此 10 月的相關統計將不會發布。

Fed 在10 月會議已連續二度調降利率1碼（0.25個百分點），但這次決策罕見出現三方分裂：川普人馬米倫支持一次降息2碼（0.5個百分點），而堪薩斯城聯準銀行總裁施密德則主張維持利率不變。