我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約下州賭場之爭 委員會考察3案 預計12/1公布結果

紐約生存手冊／冬天日照減少 小心情緒失調上身

Nvidia明公布財報 黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Nvidia執行長黃仁勳10月底在GTC大會的一句話，成為分析人士押注「財報大幅超出預期」的關鍵訊號。(路透)
Nvidia執行長黃仁勳10月底在GTC大會的一句話，成為分析人士押注「財報大幅超出預期」的關鍵訊號。(路透)

美國財經網站CNBC報導，人工智慧晶片巨頭Nvidia（輝達，又名英偉達）即將在19日公布財報，執行長黃仁勳10月底在GTC大會的一句話，成為分析人士押注「財報大幅超出預期」的關鍵訊號。

黃仁勳10月底在華府GTC大會上表示，輝達在2025與2026年合計握有5000億美元的訂單，稱「我們帳面上的業務量就是這麼多，達到1兆美元的一半」。

這個數字涵蓋2025年截至目前的營收、現行Blackwell GPU的銷售、2026年即將推出的Rubin GPU與網路等相關零組件。

CNBC描述，對於一家過去4年季度營收成長近600%的公司而言，黃仁勳這番話顯示，輝達對下一代晶片在明年仍能維持強勁但增速放緩的成長抱有信心，也意味著AI熱潮仍有進一步延續的空間。

對此分析師解讀認為，這番言論意味著輝達2026年的營收將顯著高於華爾街先前的預期。

Wolfe Research分析師卡索（Chris Caso）在11月的報告中寫道：「根據輝達披露的相關資訊，現行市場共識預估具有明顯上修空間。」

他估算，依據黃仁勳提供的數據，資料中心部門2026年的銷售額可能比先前的年度預估高出600億美元。他對該股票給予相當於「買進」的評級。

不過，CNBC也提到，雖然訂單量大，但輝達股價並未因此上漲，甚至比黃仁勳喊出5000億美元時減少約5%。這點反映出投資人憂心AI泡沫化，以及大量押注AI基礎建設的疑慮。

輝達 黃仁勳 AI

上一則

AI交易出現裂縫？科技股連七月漲勢恐中斷 科技大咖提爾又出清Nvidia

延伸閱讀

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？蘋果高通徵才條件露玄機

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？蘋果高通徵才條件露玄機
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
黃仁勳「台南行」魅力延燒 永康溫體牛肉爐被訂爆 店家臨時加班營業

黃仁勳「台南行」魅力延燒 永康溫體牛肉爐被訂爆 店家臨時加班營業
NVIDIA落腳北市、黃仁勳快閃來 南港研發中心8日也掛牌亮燈

NVIDIA落腳北市、黃仁勳快閃來 南港研發中心8日也掛牌亮燈

熱門新聞

高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44

超人氣

更多 >
美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手