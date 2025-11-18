加密貨幣市場6周蒸發逾1兆美元 槓桿成致命傷

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
加密貨幣市場在過去六周蒸發掉1.2兆美元。(路透)
加密貨幣市場在過去六周蒸發掉1.2兆美元。(路透)

加密貨幣市場在過去六周蒸發超過1兆美元，市場情緒普遍悲觀。

數據商CoinGecko追蹤逾1.8萬種代幣的總市值，自10月6日高點以來暴跌25%，相當於1.2兆美元財富化為烏有。同期間，比特幣價格重挫逾28%至89,375美元，今年來的漲幅悉數回吐。

分析師指出，過去一個月，進行高槓桿押注的交易員損失慘重，加速了賣壓擴散。

引爆本輪行情震盪的原因多元：除是市場對聯準會12月降息預期減弱，以及科技股估值過高的疑慮外，美國總統川普於10月10日揚言對中國課徵「大規模」關稅，更直接引發全球交易所價值達高200億美元的槓桿加密頭寸遭強制平倉，導致市場單日急挫，創下史上最大規模的單日槓桿清算紀錄。

金融時報引述Bitwise資產管理公司研究主管Ryan Rasmussen的看法抋出，加密貨幣投資人偏愛用槓桿，是釀成這次被投資人稱為「10/10」歷史性暴跌的主因。

此波跌勢並未侷限在加密資產。美股標普500指數和那斯達克指數於昨（17） 日雙雙跌破50日移動平均線，分別終結自2007年與1995年以來最長連漲紀錄。在市場靜待輝達財報之際，道瓊工業平均指數昨日暴跌超過550點。技術分析師將此突破視為大盤短線轉弱的訊號，散戶紛紛降低曝險。

儘管看空情緒升溫，CEA Industries執行長David Namdar認為：「我們這次看到的並不是加密市場崩盤，而是10/10清算事件的餘震。」他說，這次賣壓沉重是因為槓桿水位較過往更深，但「基本面並未改變」。

從歷史經驗看，市場底部通常出現在近期高點買入的投資人完成拋售之後，而能否持續反彈，仍仰賴長期資金進場累積部位。

分析師Benjamin Cowen認為，比特幣可能下探200周指數移動平均線，落在60,000至70,000美元之間。不過，在觸及該區門之前，也可能先迎來技術性反彈。

