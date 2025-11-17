聯準會理事華勒：美就業市場疲弱 支持連3度降息

聯準會理事華勒。（路透）

美國聯邦準備理事會（Fed）官員今天表示，由於就業市場依然疲弱、幾乎停滯，他支持聯準會 在12月進行連續第3次的降息 。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）在英國倫敦一場晚宴上表示：「我專注於勞動力市場，而在數月疲弱之後，本周稍晚的9月就業報告，或未來幾周的任何數據，都不太可能改變我認為應該再次降息的看法。」

聯準會主席鮑爾 （Jerome Powell）的任期將於2026年5月結束，華勒是少數被視為可能接替的人選之一。

華勒在今天的活動中表示，雖然企業在4到6周前還處於「不招聘、不裁員」的狀態，但現在已開始規劃裁員。

他補充說，12月的降息將為防止勞動市場疲軟加速提供「額外保險」，並表示他支持再降息25個基點。

今年大部分時間維持利率不變後，聯準會已於9月和10月下調基準貸款利率。

但鮑爾上月表示，12月政策會議上再次降息並非「定局」。

華勒認為，進一步降息是「風險管理」的問題，還說目前勞動市場「依然疲弱、接近失速」。

他並指出，川普總統今年的關稅似乎只是產生「一次性影響」，不太可能成為持續的通膨來源。

華勒也強調，儘管股市繁榮支撐了「一小部分富裕消費者」的支出，但這不能反映大多數美國人的財務狀況，這對經濟來說是一個脆弱點。

他預期，即使排除長時間美國政府停擺的暫時性影響，美國實質國內生產毛額（GDP）在2025年下半年可能仍出現放緩。