我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

聯準會理事華勒：美就業市場疲弱 支持連3度降息

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯準會理事華勒。（路透）
聯準會理事華勒。（路透）

美國聯邦準備理事會（Fed）官員今天表示，由於就業市場依然疲弱、幾乎停滯，他支持聯準會在12月進行連續第3次的降息

聯準會理事華勒（Christopher Waller）在英國倫敦一場晚宴上表示：「我專注於勞動力市場，而在數月疲弱之後，本周稍晚的9月就業報告，或未來幾周的任何數據，都不太可能改變我認為應該再次降息的看法。」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的任期將於2026年5月結束，華勒是少數被視為可能接替的人選之一。

華勒在今天的活動中表示，雖然企業在4到6周前還處於「不招聘、不裁員」的狀態，但現在已開始規劃裁員。

他補充說，12月的降息將為防止勞動市場疲軟加速提供「額外保險」，並表示他支持再降息25個基點。

今年大部分時間維持利率不變後，聯準會已於9月和10月下調基準貸款利率。

但鮑爾上月表示，12月政策會議上再次降息並非「定局」。

華勒認為，進一步降息是「風險管理」的問題，還說目前勞動市場「依然疲弱、接近失速」。

他並指出，川普總統今年的關稅似乎只是產生「一次性影響」，不太可能成為持續的通膨來源。

華勒也強調，儘管股市繁榮支撐了「一小部分富裕消費者」的支出，但這不能反映大多數美國人的財務狀況，這對經濟來說是一個脆弱點。

他預期，即使排除長時間美國政府停擺的暫時性影響，美國實質國內生產毛額（GDP）在2025年下半年可能仍出現放緩。

降息 聯準會 鮑爾

上一則

高盛：各國央行11月狂買黃金 油價一路跌到明年

下一則

比特幣大跌「極度恐懼」警報響起 空單狠押下殺至8萬美元

延伸閱讀

Fed副主席傑佛森：降息必須緩步進行

Fed副主席傑佛森：降息必須緩步進行
美債本周被鮑爾3個字打趴 12月Fed降息有賴2條件到位

美債本周被鮑爾3個字打趴 12月Fed降息有賴2條件到位
Fed再降息1碼 12月起停止縮表 鮑爾反駁12月一定再降利率看法

Fed再降息1碼 12月起停止縮表 鮑爾反駁12月一定再降利率看法
防就業疲軟惡化 聯準會降息1碼 12月再降息？鮑爾澆冷水

防就業疲軟惡化 聯準會降息1碼 12月再降息？鮑爾澆冷水

熱門新聞

高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
1美分硬幣走入歷史，鑄幣局為節省成本，12日在費城鑄造最後一批1分硬幣後停產。(路透)

費城鑄幣廠完成最後一批 1分硬幣走入歷史

2025-11-12 19:31

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉