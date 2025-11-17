我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擁2026世界盃門票者「優先簽證面談」川普：確保輕鬆入境

重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

亞馬遜發美元債 籌資150億元 跟進AI發債潮

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜旗下雲端運算事業AWS是全球最大的運算資源租賃服務商。而雲端運算正是AI系統不可或缺的基礎。(路透)
亞馬遜旗下雲端運算事業AWS是全球最大的運算資源租賃服務商。而雲端運算正是AI系統不可或缺的基礎。(路透)

亞馬遜（Amazon.com）三年來首度在美元債市籌資，發行規模高達150億美元，跟進科技大廠為支應人工智慧（AI）基礎設施而掀起的發債熱潮。

彭博引述知情人士表示，這次發行金額比一開始預估多出30億美元，所募得資金將用於併購、資本支出到實施庫藏股等多項用途。

在市場最熱時，這檔債券的認購金額一度湧入約800億美元，隨著發債過程中利差下滑，最終認購規模少了一半。

亞馬遜周一跟進其他科技巨人陸續大規模發債，Google母公司Alphabet本月在美國和歐洲合計發行250億美元公司債，Meta上月則籌資300億美元，創下今年最大規模的企業發債；甲骨文（Oracle）9月發債籌得180億美元。

這波科技業的發債熱潮，使全球公司債發行量今年已突破6兆美元，改寫歷史新高。摩根大通（JPMorgan）預測，為了支應AI相關的龐大投資需求，美國高評級公司債市場明年發行量恐再創新高，達1.81兆美元。

知情人士透露，亞馬遜此次發售六種投資級債券，其中最長天期的40年期債券，最終利差從最初開出的比公債高出1.15個百分點，縮窄至0.85個百分點。

亞馬遜旗下雲端運算事業AWS是全球最大的運算資源租賃服務商。而雲端運算正是AI系統不可或缺的基礎。亞馬遜也正大舉投入資料中心和晶片，用來訓練並運行能生成文字、圖像並自動化流程的AI模型。

彭博彙整分析師預估指出，亞馬遜的資本支出明年可望突破1,470億美元，約為2023年水準的三倍。摩根大通（JPMorgan）上周的報告中表示，亞馬遜過去主要靠自己的現金投入資本支出，如今適時部分債務納入資本結構，以提高籌資的彈性。

JPMorgan並指出，亞馬遜也可能利用龐大的資料中心資產，尋求私募信用市場的融資方式，例如採取「售後回租」或「合資企業（joint venture）」的架構。

本月，亞馬遜已和 OpenAI 簽下一筆規模 380 億美元的運算資源供應協議，為期七年，讓OpenAI能使用亞馬遜旗下數十萬顆輝達（Nvidia）晶片。

近幾周，愈來愈多大型科技公司為 AI 基礎設施籌資而發行債券，也開始對債券價格造成壓力。投資人預期，未來數年市場將面臨 數千億美元的新債供給。

PGIM全球債券主管提普（Robert Tipp）說：「這波AI籌資的速度又快、金額又大……雖然以極低利差成交，但未來勢必會重塑整個市場版圖。」他並說，如此猛烈的發債潮，很可能讓長天期債券的殖利率顯著走高。

亞馬遜 AI 債券

上一則

投資人減持AI股 史坦普500、那指雙雙跌破50日均線

下一則

高盛：各國央行11月狂買黃金 油價一路跌到明年

延伸閱讀

紐時：貝佐斯將任AI新創公司執行長 卸亞馬遜管理職後首見

紐時：貝佐斯將任AI新創公司執行長 卸亞馬遜管理職後首見
川普砸8200萬美元 大買公司債、市政債

川普砸8200萬美元 大買公司債、市政債
亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制NVIDIA晶片出口

亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制NVIDIA晶片出口
科技部落客揭露OpenAI財務大洞 警告恐永遠入不敷出

科技部落客揭露OpenAI財務大洞 警告恐永遠入不敷出

熱門新聞

高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
1美分硬幣走入歷史，鑄幣局為節省成本，12日在費城鑄造最後一批1分硬幣後停產。(路透)

費城鑄幣廠完成最後一批 1分硬幣走入歷史

2025-11-12 19:31

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳