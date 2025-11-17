別信巴菲特 富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎17日在X發文，表示「股神」巴菲特所提倡的股票與債券是虛假的資產，只有黃金、白銀、比特幣才能稱作真實的資產。
清崎寫道：「巴菲特輕視比特幣，他堪稱是全球最聰明、也可能是最富有的投資人。他看輕比特幣，說這不是投資，而是投機，也就是賭博。他說，比特幣在泡沫末升段暴衝，最後可能使投資人一無所有。」
「以他看世界的角度來說，他或許沒錯。但巴菲特主打的是股票、債券、以及華爾街製造出來的那些『資產』。難道巴菲特不知道，股票會崩、房地產會崩，而被視為全世界『最安全』的美國公債，如今正被日本與中國的央行『倒貨』嗎？」
「我擁有金礦、黃金與白銀硬幣，理由與我買比特幣與乙太幣一樣。原因很簡單：我不信任聯準會、財政部，或華爾街。顯然巴菲特信，我覺得他們關係密切。我投資比特幣與乙太幣時，心裡很清楚它們會暴漲暴跌，但聯準會、財政部，也包括巴菲特，都造不出比特幣或任何加密貨幣。」
「如果你追過我的貼文，我把真正的黃金與白銀稱為『上帝的錢』。我把比特幣、乙太幣與加密貨幣稱為『人民的錢』。我把聯準會、美國政府與華爾街的錢，稱為『假錢』。」
「我持有真正的黃金、白銀與比特幣…但我永遠不會投資黃金ETF、白銀ETF或比特幣ETF…那些是假的黃金、假的白銀、假的比特幣…也就是華爾街或巴菲特的錢。你想投也可以。我只想要『真的』或『人民的錢』。」
「我對『區塊鏈』的信任，比對八大會計師事務所，或任何審計華爾街資金的會計公司都更高。我也不會投資那種假的「紙上房地產」，也就是不動產投資信託（REITs）。」
「ETF、REITs、股票、債券、共同基金…通通是印出來的錢，也就是『仿冒貨幣』。我不住在紙做的房子裡、不會在車子裡加紙做的汽油、也不吃紙做的蘋果。既然真實資產就在那裡，我為什麼要投資紙上資產？」
「多數人之所以會投資假資產，是因為我們的馬克思主義教育體系並未教導金融教育，所以我才會創作『現金流』桌遊、寫『富爸爸窮爸爸』，並在25年前創立富爸爸公司。」
「我不信任聯準會…它既不『聯邦』、也不是『銀行』，而且手上根本沒有任何『準備金』。」
「我不相信美國財政部能好好運用稅金…因為大部分的稅金都被花在戰爭或福利計畫上…這也是為什麼美國如今成為史上最大的債務國，並很快會被迫印出數兆美元的美國公債…巴菲特與華爾街愛死這一點，因為這讓他們更富，但一般民眾因為通膨與稅負而變得更窮。」
「我之所以投資，是因為我不是笨蛋…雖然我高中時是個失敗者…我的英文老師說我根本不會寫作…但現在我已被視為全球暢銷作家超過25年。」
「你其實不需要從馬克思主義的高等學府拿到MBA也能知道：一、政府不能一直印鈔來付帳…就像你我不能一直刷信用卡去買超出能力的東西。二、比特幣永遠只會有2,100萬枚。」
「假的政府貨幣是無限、無邊際地印。這代表，比特幣的價值會隨著美元購買力下滑而上升。這就是為什麼25年前在『富爸爸窮爸爸』中，我會因此遭到攻擊，因為我說了那句『存錢的人是輸家』。」
「你也不需要哈佛或耶魯學位，就能知道儲蓄『無限印出來的假錢』是件蠢事。保重。」
