富爸爸作者清崎直言不缺現金：比特幣崩跌也絕不賣 反彈後再加碼

編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，就算比特幣崩跌他也絕不會賣，他在等待大印鈔時代來臨，屆時比特幣等資產將水漲船高。（取材自X @FT__Trading）
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎15日在X發文指出，就算比特幣崩跌、各種資產泡沫全面破裂，他還是不會賣出比特幣，原因在於全球都急著籌現，但他並不缺現金，而是正在等待時機，押注資深投資人勒帕德（Lawrence Lepard）在書中所稱的「大印鈔」時代即將來臨，黃金、白銀、比特幣、乙太幣的價值會更高。

他說，一旦這波崩跌告終，他將繼續加碼比特幣。

清崎又說，他和勒帕德也有可能判斷錯誤，他並不是在提供投資建議，而是分享他正在做什麼。

他說，如果投資人感到害怕，又缺現金，就如同全球大多數人一樣，可能會選擇賣掉手中最好的資產、並改持現金。

他說，他遵循大青蛙布偶秀中豬小姐（Miss Piggy）的理財建議：「理財的關鍵，就是永遠要設法讓自己有很多錢。」而在「富爸爸窮爸爸」裡，富爸爸把這稱為「現金流」—來自房地產、油井、牲畜、私人投資等資產的現金流。

他說，他不信任股票和債券，「但如果你相信、就像巴菲特那樣，請做出對你最好的選擇」。

他說，他也曾多次恐慌，並從中學到學校不教、無價卻痛苦的理財課。

他表示，「這些教訓雖然痛，但價值無比，讓我成為一個富有的人，靠著我在『富爸爸窮爸爸』中寫過、也在我的現金流桌遊中教過、會替我帶來現金流的資產。」

「現金流這款遊戲，是讓玩家透過犯錯來學習。犯錯正是人類被設計來學習的方式。不幸的是，學校卻懲罰犯錯。難怪有那麼多『受過教育的窮人』。請保重，並持續學習。」

