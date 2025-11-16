AI泡沫？千億美元頂尖基金仍充滿信心 揭「這次不一樣」關鍵

對AI泡沫的討論升溫，管理巨額資金的頂尖投資人表示，對AI長期前景依然充滿信心。（路透）

即使美股 科技股震盪、AI 泡沫的討論升溫，管理巨額資金的頂尖投資機構卻異口同聲表示，對AI長期前景依然充滿信心。背後的理由很簡單：驅動今日這波AI狂潮的是現金流充沛、財務體質強健的科技巨擘，不是當年網路泡沫時期那些商業模式未經考驗的初創公司。

管理700億美元的Coatue創辦人拉方（Philippe Laffont）與管理1180億美元資產的General Atlantic執行長福特（Bill Ford）近日在CNBC論壇上明確點出當前市場與網路泡沫時代的關鍵差異。

拉方強調，如今引領AI變革的是擁有「超大規模優勢」的美國科技巨擘，如Alphabet、微軟和亞馬遜等現金流雄厚的成熟企業。他透過對比2000年與2025年的市場生態，反駁了市場大空頭、電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）對科技巨擘給利潤灌水的指控。

拉方指出，盡管這些公司明年AI投資總額預計將突破5000億美元，但它們每年產生的自由現金流總和將近1兆美元，且幾乎沒有負債。

他說：「這些投資都經過具備實權的董事會嚴格審核，並要求明確的資本報酬。我認為整個系統相當健康，市場的隱性槓桿也非常小。」

美股七雄互相採購AI設備與服務，被部分人士質疑為「循環交易」，但根據福特的說法，這恰恰證明企業看見真實且龐大的商機：「他們在為爭奪終場高額獎金而戰，現在不投資就會輸。」

他說：「七雄估值增加是因為獲利同步增長，而非單純的本益比暴衝。」

這波AI競賽也讓Alphabet逆轉勝，該公司旗下的Google 去年在ChatGPT橫空出世的衝擊下被唱衰，但憑藉Gemini等產品，現已成為年度表現最出色的科技股，連「錯過Google」而懊悔不已的「股神」巴菲特，旗下投資公司波克夏也首度建倉。

針對AI運算成本快速下降，是否可能引發「商品化崩塌」的疑慮，拉方提出一個生動的比喻：「這就像汽油之於引擎。」即使價格下降，低價所激發的新應用需求可能無限擴大，「無論是軟體、汽車、人形機器人，未來十年還有太多事可以被實現」。