科技巨頭砸重金 資料中心抗爭潮席捲全美 分析師：澆不熄AI基建熱潮

編譯湯淑君／綜合外電
Meta上周就宣布，未來三年將在AI基礎設施投資6,000億美元，包括資料中心在內。（路透）
Meta上周就宣布，未來三年將在AI基礎設施投資6,000億美元，包括資料中心在內。（路透）

隨著人工智慧（AI）投資熱潮興起，大型科技公司積極在全美各地布建資料中心，已引發在地居民反彈，不滿情緒在今年第2季迅速飆高，反映民眾對AI基礎建設水電消耗兇、土地等問題。

Wired網站報導，喬治亞州居民多年來一直向監管該州電力事務的公共服務委員會（PSC）抱怨電價漲個不停，現在情況更糟了。剛喬治亞州PSC一席委員的民主黨人士哈伯德說：「頭號問題是價錢太高。其次是資料中心及其相關顧慮，包括太吃電、耗水、占土地，而且不怎麼繳稅。」

AI安全公司10a Labs的「資料中心觀察」本周發布最新報告，顯示在2024年5月至2025年3月期間，資料中心在全美各地引發的民怨「迅速高漲」，已阻擋或延遲總值640億美元的資料中心計畫，其中六項計畫被封殺，另外十項遭延遲。

目前為止，大型科技公司針對資料中心招惹地方反彈公開發布聲明者，少之又少。有些公司，例如Meta，提供資料中心相關訊息供大眾查詢；其他業者則大多傾向在興建新資料中心時簽署保密協議，以致在地社群對相關資訊一無所悉，連蓋資料中心的科技公司是哪家都不知。

資料中心聯盟（DCC）副主席狄歐里奧則宣稱，全美各地社群對資料中心投資展現「可觀的興趣」，而DCC會員除了在資料中心所在社群「當個負責任、反應積極的好鄰居」外，也將持續與社群溝通，並致力向利害關係人宣導。

分析師表示，民眾態度丕變，或許不足以澆熄廣建資料中心的熱潮。儘管已有價值930億美元的投資案遭到延遲或攔阻，但此數與科技巨頭砸下的資本投資相比，有如小巫見大巫。Meta上周就宣布，未來三年將在AI基礎設施投資6,000億美元，包括資料中心。

喬治亞州南韓工廠拘留事件 部分勞工已持B1簽證返美

喬治亞州南韓工廠拘留事件 部分勞工已持B1簽證返美
AI估值翻車怎麼辦？川普政府說不紓困 非營利智庫提解方

AI估值翻車怎麼辦？川普政府說不紓困 非營利智庫提解方
圖靈獎得主 Meta首席AI科學家勒昆傳將離職自立門戶

圖靈獎得主 Meta首席AI科學家勒昆傳將離職自立門戶
極端天氣加劇 巴西南部再現毀滅性龍捲風

極端天氣加劇 巴西南部再現毀滅性龍捲風

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品