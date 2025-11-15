Steam要出主機了 叫陣Sony和任天堂 還要推手把、VR頭戴

Valve軟體公司12日發表三項整合旗下Steam遊戲平台的硬體裝置，分別是遊戲主機、虛擬實境（VR ）頭戴裝置、以及遊戲手把，象徵該公司正更積極搶進主機市場，力圖與Sony、任天堂 、微軟 一較高下。

Valve表示，這三項裝置為「Steam硬體家族」的新成員，計畫2026年初上市，包括擺在客廳使用的小型主機Steam Machine、輕量化VR頭戴裝置Steam Frame，以及新款手把Steam Controller。

該公司總裁紐維爾表示：「我們對Steam Deck（掌機）的成功感到非常滿意，而PC玩家也持續要求能透過更多方式，遊玩Steam遊戲庫中的眾多作品。」

Steam Machine是一台邊長6英吋的立方體，設計上可低調融入客廳或電視櫃，安靜、並高效率地執行Steam遊戲庫中的作品。機身前方採可拆式面板提供裝飾用途，並配有LED燈，允許使用者一眼辨識電源狀態。有兩種儲存容量可供選擇：512GB和2TB。兩種機型都可透過microSD卡擴充容量。

Steam Machine與Steam Deck同樣採用以Linux為基礎、圍繞Steam打造的作業系統。該主機若接上螢幕與鍵盤，也能當作獨立個人電腦（PC）使用，其效能達掌機Steam Deck的六倍，支援4K解析度，以及每秒60幀更新率。

Steam Frame是一款獨立VR頭戴裝置，不必連接桌機便能單獨運作，玩家可直接從內建儲存空間或microSD卡執行Windows平台的遊戲，或是透過一個短距離、高頻寬、專用的無線傳輸接收器，藉此繞過不穩定的Wi-Fi來串流遊戲。

至於Steam Controller，Valve形容為與Steam Deck「共享基因」，稱其為「高效能」、「符合人體工學」的手把，配備磁性類比搖桿、觸控板、陀螺儀，握把上也有按鍵。除了與Steam Machine搭配，該手把也能用於一般PC與筆電。

近十年來，由Sony的PlayStation、任天堂的Switch主宰利潤豐厚的遊戲主機市場，曾為競爭者的微軟Xbox正逐步敗退，新進業者更是難以打入。不過，Valve的Steam平台每日活躍用戶已突破4000萬人，也早已成為電腦遊戲的同義詞，或許有助於該公司打進主機市場。