伊爾艾朗：AI泡沫是蟑螂多白蟻少 難免有人淚流慘虧 但無損經濟根基

伊爾艾朗表示，市場正經歷「理性泡沫」，它創造出可觀的總體價值，讓投資人認為採取創投思維、因潛在回報龐大而「超額投入」是理性之舉，但最終難免出現悲劇。（路透）

知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）警告，儘管全球經濟的根本系統依然完好，投資人須為個人在人工智慧（AI ）領域顯著的損失預作準備，並迎接大量「信貸事故」的到來。

劍橋大學女王學院院長、安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗在「2025 Yahoo財經高峰會」上，將當前經濟環境形容為「蟑螂」氾濫但「白蟻」不然。根本差別在於：蟑螂是「成群」令人厭惡的事故，但不會「啃食系統的完整性」；反之，白蟻將侵蝕系統的根基。

他說，系統性衝擊不太可能發生，但預料經濟和信貸將出現變故，因為市場參與者「為追求額外報酬，已過度擴張」，寬鬆的金融環境與強勁的經濟助長這種現象，且部分投資人看來已「離開舒適圈，也超出自己實地查核的能力」。

理性的AI泡沫

伊爾艾朗表示，他和諾貝爾 經濟學獎得主史賓塞（Michael Spence）攜手評估當前AI榮景，得出一個結論，即市場正經歷「理性泡沫」，它創造出可觀的總體價值，讓投資人認為採取創投思維、因潛在回報龐大而「超額投入」是理性之舉，但最終「難免出現淚流」和損失。

伊爾艾朗的主要憂慮之一，是外界對「擴散」（diffusion）關注不足。擴散指的是以全面且有序的方式將AI導入職場的過程。他認為美國目前缺乏全面的擴散政策，不像中國大陸和阿拉伯聯合大公國，而若不正確處理擴散問題，AI潛能將無法充分實現。

他指出，企業普遍將AI視為「成本最小化」的工具，但提升勞動力與作為「生產力賦能者」才是其真正潛能。若美國處理得當，使生產力顯著提升，將讓貨幣政策得以更寬鬆。

K型經濟承壓

除了金融事故之外，伊爾艾朗點出恐對經濟造成壓力的兩大議題：龐大債務以高利率再融資的需求，以及較低收入 族群面臨的巨大壓力。

他表示，較低收入消費族群「瀕臨衰退」，正在和可負擔能力和高額債務搏鬥，未來收入的不確定性與由AI引起的迫切就業環境變化，都加重他們的壓力。

伊爾艾朗警告，這個壓力並非孤立事件。較低收入戶可能被迫停止支出，而這「將向上延燒，影響整體經濟」。他呼籲決策者必須意識到，未來將由「所得分布的尾端，而非中段」所決定，在當今經歷結構性轉變、分裂的世界裡，領導者必須明白自己處於一個多模態的環境，不能被「世界仍循常態分布、呈鐘形曲線」的假設所誤導。