多位Fed官員更保守看待12月降息 利率走向更不確定了

美國聯準會（Fed）有越來越多決策官員表示，下月是否降息，應該謹慎應對。 （路透）

愈來愈多美國聯準會（Fed）決策官員暗示，應該對12月再降息 持謹慎態度，因為依然擔心通膨，且之前兩度降息後，就業市場已出現相對穩定跡象，促使市場認為Fed下個月降息的機率降至約50%。

向來支持降息、但今年沒有決策投票 權的舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）13日表示，現在距離12月利率 決策會議還有約四周時間，做任何決定都「為時過早」，「我持開放態度，還沒做最後決定，期待與同僚辯論」。

今年也沒有投票權的明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）認為，「目前我們的通膨率仍然過高，約在3%」，他接受彭博訪問時也提到，「經濟活動潛在韌性，比我預期還強」，暗示他還在觀望12月是否降息。

今年有投票權的聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）重申，貨幣政策需要抑制通膨，今年沒投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）也主張，Fed 12月會議應維持利率不變，

此前，今年有投票權的波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）已表示，她現在認為短期內進一步寬鬆的門檻，變得「相對較高」，「在就業市場沒有明顯惡化證據的情況下，我對進一步寬鬆會有疑慮」，利率可能需要「在一段時間內」保持不變，暗示正考慮應該暫停降息。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）也傾向維持利率不變。

隨著金融市場注意到聯準會官員最近鷹派言論日增，芝加哥商業交易所（CME）集團的FedWatch工具顯示，投資人預期12月降息1碼的機率已降至52.4%，低於前一天的62.9%，更遠低於一個月前的95.5%。