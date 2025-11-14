我的頻道

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

Google Pixel軟體升級 推出多項AI新功能

編譯黃淑玲／綜合報導
Google在今年8月推出的Pixel 10 Pro智慧手機。（路透）
Google在今年8月推出的Pixel 10 Pro智慧手機。（路透）

Google周二（11日）為它的Pixel智慧手機新增多項人工智慧（AI）功能，包括類似iPhone的訊息摘要與通知優先排序。

Pixel手機的這些新功能均由手機端的AI來驅動。使用者現在可在通知欄中快速查看跨不同聊天應用程式的文字摘要，方便快速掌握群組對話或很長訊息串。蘋果公司（Apple）去年在蘋果人工智慧「Apple Intelligence」當中，推出了類似功能。

現在Google的母公司Alphabet、Apple、亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta Platforms等大型科技公司，都在競相提供更先進、對消費者更實用的AI功能。Google的做法與蘋果不同，蘋果通常於每年9月推出主要新功能，接著在第二年春季發布小幅更新；Google的Pixel手機則是以更頻繁的「Pixel Drops」推動軟體升級。

Google周二為Pixel新推出的功能，還能從Google Messages與WhatsApp優先排出偏好的聯絡人，稱之為「VIP」。新功能可讓這些「VIP」的來訊提醒可出現在介面頂端的狀態列上。另外，Google也將在「聯絡人」小工具中，新增「危機徽章」（crisis badge），以便使用者在緊急狀況時追蹤重要聯絡人。

其他Pixel更新還包括升級版的AI「Remix」功能，這項功能可將靜態圖片轉換為素描、3D動畫或影片，使用者現在可在Google Messages聊天介面中直接編輯圖片。公司同時也引入新的警示系統，用於提醒使用者潛在的可疑訊息。

Google還推出Pixel主題包，內含桌布、圖示、GIF 與音效，使用者可一鍵套用於整個裝置。主題包是與即將上映的電影「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）合作。

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌