思科獲利、營收優於預期 上調全年度財測

編譯季晶晶／綜合報導
思科周三公布優於市場預期的財報，並上調2026財年度業績展望。（路透）

思科（Cisco）上季獲利與營收雙雙優於預期，並上調全年度財測，顯示這家網路設備巨頭也得益於人工智慧（AI）硬體投資熱潮。

思科12日盤後公布，止於10月25日的公司年度第1季（上季），營收較去年同期成長8%至148.8億美元，高於分析師預估，淨利從去年同期的27.1億美元或每股68美分，攀升至28.6億美元或每股72美分；思科預計截至2026年7月的年度營收將高達610億美元。這比先前預估高出約10億美元，也高於華爾街的預測。上季不計特定項目的每股盈餘為1美元，也優於預期。

在歷經連續四季營收年比下滑後，思科如今已連續四季成長；此前該公司因經濟不確定性和政府部門延後支出而大受衝擊。

思科表示，來自大型雲端服務供應商的AI基礎設施訂單金額達到13億美元，是推動業績的關鍵因素。

資料中心支出成長大多聚焦AI，因為企業加強投資配備繪圖處理器（GPU）的伺服器，這些GPU主要來自輝達（Nvidia）。思科正試圖讓自己與AI熱潮更緊密連結，上月發表了一款基於輝達晶片的新型乙太網路交換器。

思科最大事業單位網路業務銷售躍增15%至77.7億美元。根據StreetAccount，分析師原估該部門營收為74.7億美元。

儘管網路業務成長且表現優於預期，思科其餘兩大部門營收下滑，且不如預期。根據StreetAccount，該公司安全部門銷售年減2%至19.8億美元，不如市場平均預估的21.6億美元。協作部門銷售下滑3%至10.6億美元，低於10.9億美元的平均預估值。

展望截至2026年7月的全年度，營收料將高達610億美元，比先前預估高出約10億美元，也高於華爾街的預測。

思科同時上調了獲利預期，調整後每股盈餘為4.14美元，同樣超過分析師預測的4.04美元。

思科主要和博通、以及擁有Juniper Networks的慧與（HPE）等公司競爭。

