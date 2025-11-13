我的頻道

華人加價搶購南加爾灣房 1年後虧70萬賣出

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

財長貝森特表態將「逐步」調整美債發行結構 暗示打算加發短債

編譯簡國帆／綜合外電
美國財政部長貝森特。（路透）
美國財政部貝森特12日表示，準備根據投資人需求的不斷演變，逐步調整發行的美國公債類型，但將逐步緩慢調整，以避免擾亂市場，暗示可能隨著美元穩定幣蓬勃發展，擴大發行短債。

貝森特在紐約聯邦準備銀行舉辦的美債市場研討會表示：「我們的決策過程將保持分析思維，逐步調整發債，以免干擾市場波動」，「我們將在可行範圍內提供公開的前瞻指引，並定期向市場徵詢意見，以了解市場對發行決策的反應」。他說，財政部也將向財政部借款諮詢委員會（TBAC）尋求建議。

他強調，財政部上周公布的每季再融資計畫表明，「至少未來幾季」都沒有調整票據和公債標售規模的計畫，但財政部正「密切關注對特定類型美債需求的潛在長期需求」，並且因應調整。

他說，由於國會已通過規範穩定幣的「天才法」（Genius Act），穩定幣市場未來幾年將迅速擴大，從而推升對最多一年內到期的國庫券需求。他表示，目前穩定幣市場規模約為3000億美元，2030年底前可望「成長十倍」。

貝森特也說，聯準會（Fed）10月宣布從12月起調整資產負債表的管理措施，將買進更多美債，銀行業者的買債需求也正因為監管措施調整而提高，若再放寬對美國公債的資本要求，需求可能進一步增加。

財政部上周公告，已開始「初步」考慮擴大名目票息債券的標售規模。貝森特12日表示，受這類債券存續的影響，「逐漸調整更重要」，「藉由逐步更平均分配（公債）到期時間，定期而可預測的發債活動會限制展延風險，並且避免大量公債集中在同時到期」。

貝森特去年多次曾批評前財長葉倫的債務管理策略，抨擊她擴大依賴以短期國庫券支應預算赤字，是為了壓低長期利率、刺激經濟，但他上任後仍維持葉倫的發債策略。

財政部 貝森特 債券

